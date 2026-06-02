Autopartes: exigirán códigos QR para verificar la certificación de seguridad

El Gobierno modificó las reglas para la venta de autopartes certificadas. Los productos deberán ofrecer información de seguridad mediante códigos QR.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones en el sistema de comercialización de autopartes y elementos de seguridad para vehículos, con el objetivo de facilitar la identificación de productos certificados y brindar mayor información a los consumidores al momento de la compra.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 93/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que actualizó aspectos de la normativa vigente sobre trazabilidad y certificación de autopartes.
Entre los principales cambios, se ratificó la obligación de que las autopartes de seguridad cuenten con un código QR que permita acceder a datos relevantes del producto, como fabricante o importador, marca, modelo, origen, número de certificación y organismo certificador.
Qué información podrán consultar los usuarios
Según la normativa, el código QR deberá estar colocado en un lugar visible del producto o, cuando ello no sea posible, en su envase primario.
A través de ese sistema, los compradores podrán verificar si una autoparte cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la legislación argentina antes de instalarla en un vehículo.
La resolución se enmarca en las políticas de control y trazabilidad que buscan garantizar que los repuestos y componentes comercializados en el país cumplan con los estándares técnicos exigidos para la circulación vehicular.
Cambios para neumáticos y ventas online
Uno de los puntos incorporados por la nueva resolución contempla una excepción para determinados neumáticos, en aquellos casos en los que resulte imposible colocar el código QR en el producto o en su empaque.
En esas situaciones, la información deberá estar disponible mediante un código visible en el punto de venta o entrega, para que pueda ser consultada tanto por consumidores como por organismos de control.
Además, cuando la comercialización se realice por internet o mediante canales de venta a distancia, la información vinculada al producto deberá estar disponible para el comprador antes de concretar la operación.
Plazo para adecuar el stock existente
La normativa también fijó un período de transición para los productos fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del sistema.
Las autopartes que ya se encontraban en los canales de comercialización podrán seguir vendiéndose hasta el 1 de septiembre de 2026 bajo las condiciones vigentes al momento de su fabricación o importación.
A partir de esa fecha, todos los productos alcanzados por la normativa deberán adecuarse plenamente al nuevo esquema de identificación y trazabilidad.