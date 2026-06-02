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Se retoma el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana

Este martes se retoma el cronograma de pagos de los haberes de mayo para activos y pasivos de la administración pública provincial. Perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.200.000 pesos.

2 de Junio de 2026
Cronograma de pagos para la administración pública entrerriana
Cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

Este martes se retoma el cronograma de pagos de los haberes de mayo para activos y pasivos de la administración pública provincial. Perciben sus haberes quienes cobran hasta 1.200.000 pesos.

El gobierno provincial retoma este martes 2 de junio el cronograma de pagos de los haberes de mayo para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se inició el pasado sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

 

Según el detalle, el sábado 30 de mayo cobraron aquellos que reciben hasta 910.000 pesos. El pago continúa este martes 2 para haberes desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

 

Y sigue de la siguente manera:

 

Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

Sábado 6 de junio: superior a 2.280.001 pesos.

 

Temas:

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