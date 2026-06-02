Se retoma el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana

El gobierno provincial retoma este martes 2 de junio el cronograma de pagos de los haberes de mayo para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se inició el pasado sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

Según el detalle, el sábado 30 de mayo cobraron aquellos que reciben hasta 910.000 pesos. El pago continúa este martes 2 para haberes desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

Y sigue de la siguente manera:

Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

Sábado 6 de junio: superior a 2.280.001 pesos.