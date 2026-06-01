El estremecedor relato de la joven que denunció a Barrelier antes del crimen de Agostina: “Podría haber sido yo”

La denuncia contra Claudio Barrelier había tomado estado público días antes de la aparición sin vida de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba. Ahora, la joven que lo acusó de privación ilegítima de la libertad decidió hablar y brindó un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido en mayo de 2025 dentro de una vivienda ubicada en Del Campillo 878, en barrio Cofico, la misma casa vinculada ahora a la investigación por el crimen de Agostina.

La entrevista fue realizada con la voz distorsionada para preservar su identidad. Según relató, llegó al domicilio junto a Barrelier sin sospechar lo que sucedería. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo”, recordó sobre los momentos previos al hecho que derivó en una causa judicial que aún permanece abierta.

La joven, que tenía 20 años al momento del episodio, logró escapar del lugar semidesnuda y atada, tras una situación que describió como desesperante.

Barrelier fue detenido por aquella denuncia, pero recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025 luego de permanecer 20 días preso y pagar una fianza de cinco millones de pesos.

Un relato marcado por el miedo y la desesperación

De acuerdo con su testimonio, una vez dentro de la vivienda el acusado cerró la puerta y comenzó a desplazarse por la casa con actitud inquietante. “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, relató.

La joven sostuvo que luego Barrelier le exigió el teléfono celular y la obligó a sentarse sobre una cama. Según contó, le ordenó quitarse la ropa. “Le pregunté: ‘¿Querés tener relaciones?’ y ‘¿Por qué de esta manera?’”, recordó. De acuerdo con su versión, el hombre respondió que otras personas debían verla para confiar en ella y concretar una supuesta entrega de dinero.

“Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto”, expresó la víctima. También aseguró que en ese momento Barrelier tenía un arma de fuego y una cinta adhesiva nueva en sus manos.

Cómo logró escapar de la vivienda

La joven relató que el acusado utilizó un cuchillo para cortar la cinta adhesiva y luego inmovilizarla. “Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta”, afirmó. Sin embargo, aseguró que logró escapar porque sus pies no habían quedado completamente sujetos.

“Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, recordó. La víctima explicó que inmediatamente pidió que llamaran a la Policía porque temía por su integridad física y porque todas sus pertenencias habían quedado dentro de la vivienda.

“Tenía miedo de que me hiciera algo”, sostuvo. Cuando llegaron los efectivos policiales, según relató, Barrelier negó cualquier vínculo con ella. “Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira”, afirmó. También indicó que existía una cámara de seguridad en las inmediaciones que podría haber registrado parte de la secuencia.

Cuestionamientos a la Justicia y el recuerdo de Agostina

La joven cuestionó duramente el accionar judicial posterior a la denuncia. “Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días”, manifestó.

Según explicó, tras pedir ayuda fue trasladada al Polo de la Mujer y posteriormente se realizó un allanamiento en la vivienda de Barrelier. “Ahí encontraron mis zapatillas, la calza y un buzo, pero el celular no lo encontraron. Ni el cuchillo ni la pistola encontraron”, señaló.

También aseguró que había solicitado ser notificada en caso de que el acusado recuperara la libertad, pero sostuvo que eso nunca ocurrió. “Yo ni sabía que había salido”, afirmó. “Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso”, agregó.

La joven reveló que el crimen de Agostina Vega la impulsó a hablar públicamente. Al enterarse de que la adolescente había ingresado a la misma vivienda donde ella vivió aquella situación, sintió que su historia debía ser conocida.

“Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir”, expresó. Finalmente, explicó las razones que la llevaron a dar su testimonio pese al temor que aún siente: “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.