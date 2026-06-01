Reforma previsional: Troncoso defendió el proyecto y garantizó el 82% móvil

La reforma previsional impulsada por el gobierno de Entre Ríos ingresó en una etapa clave de debate legislativo y político. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y sostuvo que se trata de una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial, al tiempo que remarcó que se preservarán los principales derechos del sistema vigente.

Durante una entrevista, el funcionario explicó que el proyecto no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de años de análisis y discusiones previas a la llegada de la actual gestión al gobierno provincial.

“La verdad que es algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Les diría que los primeros esbozos, y no me refiero a un cuerpo normativo articulado, pero sí a las ideas o principales vectores, los teníamos o los veníamos trabajando internamente desde que éramos oposición en la provincia”, afirmó.

Además, destacó que el gobernador Rogelio Frigerio ya analizaba la necesidad de una modificación estructural del sistema previsional antes de asumir la conducción de la provincia.

Un diagnóstico crítico sobre la Caja

Troncoso aseguró que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones exige medidas de fondo y sostuvo que las acciones implementadas hasta ahora permitieron aliviar parcialmente el déficit, aunque no resolvieron el problema de manera definitiva.

Foto: Archivo Elonce.

“La Caja de Jubilaciones está un poco más que en terapia intensiva y todas las medidas paliativas que tomamos fueron precisamente eso: paliativos que ayudaron y mucho a reducir el déficit en casi un 50%, pero no es suficiente para llevarlo lo más cercano a cero”, expresó.

En ese sentido, señaló que el Gobierno decidió avanzar con una reforma estructural luego de mantener reuniones con organizaciones sindicales y distintos actores vinculados al sistema previsional.

Según indicó, gran parte de las propuestas recibidas durante esas instancias de diálogo fueron incorporadas al proyecto enviado a la Legislatura.

“Con la gran mayoría de sindicatos hemos trabajado este borrador, hemos tomado muchísimos de sus aportes”, manifestó.

Cambios incorporados tras el diálogo

El ministro detalló que algunas de las modificaciones más relevantes fueron producto de las conversaciones mantenidas con los gremios. Explicó que inicialmente el Ejecutivo evaluaba implementar una movilidad indexada, pero finalmente se resolvió mantener la actualización mediante acuerdos paritarios.

“Los sindicatos que trabajaron se pusieron de acuerdo en que la movilidad siga siendo por paritaria. Lo que hicimos fue unificar en una paritaria que es la de estatales”, señaló.

Foto: Archivo Elonce.

También reveló que la propuesta original contemplaba modificar el período utilizado para calcular los haberes jubilatorios.

“Nosotros por otro lado, en los vectores iniciales proponíamos que la base de cálculo para el haber jubilatorio se cambiara de 10 años a 30 años. Los sindicatos dijeron, ‘me parece que eso es mucho. Lo bajamos a 20 años’”, recordó. Asimismo, cuestionó algunas posiciones políticas que rechazan la iniciativa sin presentar alternativas concretas para enfrentar el déficit previsional.

Garantías sobre el 82% móvil

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la continuidad de los beneficios históricos del sistema jubilatorio entrerriano.

Troncoso aseguró que el proyecto mantiene intacto el 82% móvil y la movilidad por paritarias, aspectos que consideró esenciales para los jubilados.

Foto: Elonce.

“El 82% móvil se garantiza sobre el salario bruto y su movilidad. Esto es una de las principales banderas. Nosotros estamos haciendo todo esto, no para meternos con las banderas de nuestro sistema, que son conquistas históricas y que la vamos a defender”, afirmó.

También explicó que los aportes solidarios alcanzarán a jubilaciones más elevadas y que cualquier modificación en la edad jubilatoria será gradual. El funcionario insistió en que los actuales jubilados no sufrirán recortes ni pérdida de derechos. “No va a haber ninguna vulneración a ningún derecho adquirido”, remarcó.

Granja Tres Arroyos y la situación laboral

Durante la entrevista también se refirió a la situación de Granja Tres Arroyos, empresa que atraviesa un conflicto laboral que involucra a cientos de trabajadores.

“La verdad que es un tema que nos preocupa y nos ocupa”, sostuvo.

Foto: Archivo Elonce.

Indicó que la Secretaría de Trabajo convocó de oficio a una audiencia entre las partes y confirmó que esta semana las autoridades provinciales recibirán a representantes de la empresa para conocer en detalle el panorama.

“El miércoles vamos a estar recibiendo con el gobernador y con el ministro de Desarrollo Económico a las autoridades de la empresa en Casa de Gobierno para escuchar qué es lo que está sucediendo en la empresa, cuál es el destino y cómo quieren abordar la problemática”, dijo.

Además, señaló que la Provincia dispuso asistencia alimentaria para trabajadores afectados por la falta de pago de salarios y reiteró que buscará sostener las fuentes laborales.

Programa para jóvenes y empleo

En materia de empleo, Troncoso afirmó que los niveles de ocupación en Entre Ríos se mantienen relativamente estables, aunque reconoció una migración parcial desde el trabajo registrado hacia modalidades no registradas.

A su vez, anunció la puesta en marcha del programa “Entrenados”, destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años.

“Va a estar destinado a 800 jóvenes de entre 18 y 30 años. Vamos a empezar con una puesta en ejecución de 500 en Paraná y 300 en Concordia”, explicó. El plan contempla capacitaciones dentro de empresas durante cuatro meses y una beca equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

“La primera etapa del programa va a ser 800 capacitaciones in situ. En contraprestación van a percibir un 0,5 de un salario mínimo vital y móvil”, detalló. Según el ministro, la iniciativa apunta a mejorar la formación laboral y facilitar la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo, una problemática que, aseguró, fue detectada a partir de estudios realizados junto a universidades entrerrianas.