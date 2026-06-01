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Adolescente resultó herido tras la explosión de una bala con la que jugaba en su casa en Santa Fe

Un adolescente de 13 años resultó herido en San José del Rincón tras la explosión de un cartucho 9 milímetros que manipulaba en su vivienda. Fue trasladado al Hospital de Niños con lesiones en la mano, el maxilar y el cráneo.

1 de Junio de 2026
Ocurrió en San José del Rincón.
Ocurrió en San José del Rincón.

REDACCIÓN ELONCE

Un adolescente de 13 años resultó herido en San José del Rincón tras la explosión de un cartucho 9 milímetros que manipulaba en su vivienda. Fue trasladado al Hospital de Niños con lesiones en la mano, el maxilar y el cráneo.

Un adolescente de 13 años resultó herido en San José del Rincón luego de la explosión accidental de un cartucho calibre 9 milímetros que manipulaba dentro de su vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 22:00 de este domingo, publicó AIRE.

 

De acuerdo con la información oficial y el testimonio de la madre, el adolescente habría accedido al cartucho que se encontraba guardado en un cajón de una cómoda dentro del domicilio. La manipulación del elemento detonó una explosión involuntaria que provocó heridas de consideración.

Según relató la mujer, el episodio se produjo mientras ella se encontraba cocinando dentro de la vivienda. La situación fue advertida tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior, lo que la llevó a salir rápidamente y encontrar a su hijo con heridas sangrantes, corriendo y cubriéndose el rostro.

El momento del accidente y la reacción de la familia

 

En base a los primeros datos recabados, el adolescente habría tomado el cartucho y comenzado a manipularlo con una pinza y una tenaza. En ese contexto, la munición se detonó de manera accidental, provocando el estallido que derivó en las lesiones.

El menor sufrió heridas en una mano, el maxilar y el cráneo como consecuencia directa de la explosión.

Atención médica y traslado de urgencia

 

La madre del niño lo trasladó al SAMCo de San José del Rincón, donde recibió las primeras curaciones de urgencia por parte del personal de salud. Debido a la complejidad del cuadro, se decidió su derivación al Hospital de Niños para una atención especializada.

 

Fuentes médicas indicaron que el menor permanece bajo observación y que está fuera de peligro.

Temas:

bala Adolescente Explosión san josé del rincón Santa Fe
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