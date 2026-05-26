Un bebé que nació con cocaína en sangre y permanece internado

El recién nacido permanece internado mientras la Justicia analiza su situación. Su abuela y tía paternas solicitaron la tenencia y comenzaron una campaña solidaria.
Un bebé nacido hace menos de dos semanas en el Hospital Castro Rendón de Neuquén, permanece internado luego de que le detectaran cocaína en sangre al momento de nacer. Mientras el recién nacido continuaba bajo observación médica, su abuela y su tía paternas solicitaron a la Justicia hacerse cargo de su cuidado.
Según trascendió, tanto la madre como el padre del bebé se retiraron del hospital tras el parto. La situación derivó en la intervención judicial para definir cuál será el entorno más adecuado para resguardar al menor.
De acuerdo con allegados a la familia, los padres ya habrían atravesado situaciones similares con otros hijos y eran conocidos por el personal de salud debido a antecedentes vinculados a consumos problemáticos.
Una joven cercana a la familia inició una colecta solidaria para colaborar con la tía y la abuela paternas, quienes manifestaron su intención de asumir el cuidado del recién nacido. "Yo solo soy allegada al bebé por un familiar. A él lo abandonaron apenas nació y en el hospital lo pusieron con protocolo", relató la joven que impulsó la campaña.
Además, aseguró que al recién nacido "le encontraron cocaína en sangre" y explicó que el hospital se comunicó con la tía paterna para consultar si podía hacerse cargo del niño. "Ella y su mamá decidieron que se iban hacer cargo y por eso inicié una colecta para ayudarlas y ayudar al bebé", expresó.
El estado de salud del recién nacido
El bebé continuaba internado mientras los médicos aguardaban resultados de distintos estudios para determinar su evolución y posibles secuelas. Según indicó la joven, el niño presentaba "mucha abstinencia", motivo por el cual recibía controles permanentes y atención especializada.
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el recién nacido se encontraba en buen estado general y sin complicaciones.
La mujer también afirmó que la tía del bebé tiene 27 años y cuenta con trabajo estable, al igual que la abuela paterna. Según relató, ambas aguardaban una resolución judicial sobre la tenencia.
"La mamá lo tuvo y el primer día lo dejó con su papá, el hospital se comunicó con mi amiga. Ella estaba con miedo por no poder hacerse cargo pero su abuela también está dispuesta, así que ambas esperan respuestas de la Justicia", sostuvo.
Por otra parte, aseguró que el padre del bebé se presentó en el hospital y "amenazó a los médicos", situación por la cual le habrían impuesto una restricción de acercamiento.
"Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar", concluyó.