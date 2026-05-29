Reforma previsional: el Senado iniciará el análisis del proyecto en comisiones

La reforma previsional en Entre Ríos comenzará a ser analizada formalmente en el Senado provincial el próximo miércoles 3 de junio, cuando se reúna de manera conjunta un plenario de comisiones para abordar el proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el Poder Ejecutivo.

La convocatoria fue fijada para las 10 horas en la sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores. Allí se dará inicio al estudio del expediente N.º 15.711, una de las iniciativas de mayor relevancia política y económica que actualmente se encuentra en la agenda legislativa provincial.

El proyecto busca introducir modificaciones en el sistema previsional entrerriano con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad financiera y atender la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, un tema que viene generando debate entre distintos sectores políticos, gremiales y sociales.

Trabajo conjunto de dos comisiones

El tratamiento será llevado adelante en forma conjunta por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, según lo resolvió la Cámara durante la séptima sesión ordinaria del 147º Período Legislativo.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda es presidida por el senador José Gustavo Vergara, representante del departamento Diamante por Juntos por Entre Ríos. También la integran los legisladores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos está encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, del departamento Villaguay por Más para Entre Ríos. La integran además Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Comienza una etapa clave del debate

La reunión marcará el inicio de una etapa de análisis legislativo que se anticipa intensa debido al impacto que las modificaciones propuestas podrían tener sobre el sistema previsional provincial.

Durante el tratamiento en comisión, los senadores podrán evaluar los alcances del proyecto, analizar aspectos técnicos y constitucionales, además de avanzar en la convocatoria de funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores vinculados a la temática previsional.

El debate se desarrollará en un contexto de creciente atención pública sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y sobre las medidas que el Gobierno provincial considera necesarias para garantizar la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

El inicio del tratamiento legislativo constituye un paso fundamental para una iniciativa que promete convertirse en uno de los principales debates políticos del año en la provincia.