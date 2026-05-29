Federico Colominas encabeza lista opositora en elecciones de Soever: "Queremos un sindicato que acompañe al trabajador"

La elección de autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) se realizará el próximo 12 de junio y contará con una única lista opositora que buscará disputar la conducción gremial.
La elección de autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) se realizará el próximo 12 de junio y contará con una única lista opositora que buscará disputar la conducción gremial.
Federico Colomina, candidato a secretario general, aseguró que su propuesta surgió del consenso entre trabajadores de distintos sectores de Vialidad Provincial y planteó la necesidad de un sindicato con mayor presencia en toda la provincia.
En declaraciones a Elonce, explicó que la construcción de la candidatura fue el resultado de varios años de trabajo junto a empleados viales de diferentes áreas. "Venimos trabajando ya hace un par de años con un grupo de trabajadores viales, con la idea de ir corrigiendo errores que se han cometido en elecciones anteriores, donde más del 60% ha estado en desacuerdo con la actual conducción y siempre íbamos en lista dividida", sostuvo.
Según indicó, la decisión de encabezar la propuesta fue tomada por los propios afiliados. "Fueron los propios compañeros quienes resolvieron que sea yo el candidato a secretario general y asuma esta linda responsabilidad", expresó.
Críticas a la actual conducción
Colomina manifestó que la lista opositora logró sumar apoyos tanto en Paraná como en distintas localidades del interior provincial. "Tenemos muy buenas expectativas. En el interior de la provincia hay mucho acompañamiento, mucho compromiso", afirmó.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento actual del sindicato y denunció falta de contacto con los afiliados. "Hay zonales en el interior de la provincia que el sindicato no ha visitado en cuatro años. Tenemos sectores de Paraná que no se han visitado durante cuatro años", aseguró.
En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos será fortalecer la presencia gremial. "Venimos trabajando un sindicato con más presencia, un sindicato que acompañe al trabajador, que lo respalde, que lo defienda", manifestó.
Representación en toda la provincia
El candidato destacó que la oposición consiguió presentar listas en las 20 zonales de Entre Ríos, un hecho que consideró inédito en procesos electorales recientes.
"Hemos logrado conformar listas para las comisiones ejecutivas en las 20 zonales de la provincia, cosa que no ha pasado en elecciones anteriores", afirmó.
Además, resaltó la diversidad de sectores representados dentro de la nómina. "Tenemos compañeros que representan a distintos sectores de Vialidad, profesionales, técnicos, gente de obra, mecánicos, gente del interior de las zonales", señaló.
También puso énfasis en la participación femenina. "Quien está como candidata a secretaria adjunta es una mujer. De las 20 zonales, en 10 de ellas hay compañeras mujeres participando en nuestras listas", indicó.
Las propuestas para los afiliados
Entre las principales iniciativas, Colomina mencionó la defensa de los puestos de trabajo, la mejora salarial y los reclamos vinculados a la obra social.
"Las propuestas generales han ido surgiendo de la discusión y de la charla con los compañeros de toda la provincia. Somos gente que venimos todos los días temprano a trabajar", explicó.
Entre los ejes centrales mencionó "la defensa y el fortalecimiento de nuestra fuente de trabajo", así como también "la defensa y el fortalecimiento de nuestro salario". Además, cuestionó "la ausencia de prestaciones de nuestra obra social" y reclamó una mayor intervención sindical frente a esa problemática.
Finalmente, recordó que alrededor de 2000 afiliados, entre trabajadores activos y jubilados, estarán habilitados para votar en los comicios del próximo 12 de junio.
"El mensaje es que nos acompañen. La idea nuestra es tener un sindicato que empiece a discutir en serio sobre la situación de nuestra fuente laboral, que empiece a discutir en serio sobre el salario de los trabajadores viales. Que esté más presente, que los acompañe, que sea un sindicato referencia para los trabajadores. Tenemos muchas ganas y el compromiso de llevarlo adelante a partir del 12 de junio", finalizó. Elonce.com