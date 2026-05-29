Llegaron los nuevos camiones Unimog que reemplazarán a los históricos vehículos que usa el Ejército Argentino

Los primeros ocho camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 destinados al Ejército Argentino arribaron al puerto de Zárate, en el marco del programa de modernización y reequipamiento de la Fuerza.
Los primeros ocho camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 destinados al Ejército Argentino arribaron al puerto de Zárate, en el marco del programa de modernización y reequipamiento de la Fuerza.
Las unidades forman parte de un proceso de renovación de la flota de transporte militar que busca reemplazar progresivamente a los históricos Unimog U416, vehículos que llevan más de cinco décadas prestando servicio en distintas unidades del país.
Noticias Argentinas indicó que los vehículos llegaron desde Alemania y atravesarán una etapa de recepción y preparación técnica antes de ser distribuidos a diferentes destinos operativos del Ejército.
La incorporación de los nuevos camiones marca el inicio de un programa de reequipamiento de largo plazo que prevé sumar hasta 1.000 vehículos tácticos 4x4 en los próximos años para reforzar las capacidades logísticas y de despliegue de la Fuerza.
La selección del Unimog U4000 fue el resultado de un proceso de evaluación técnica y operacional desarrollado entre 2024 y 2025, en el que participaron propuestas de cuatro fabricantes internacionales.
Las pruebas incluyeron exigencias en barro, montaña y distintas configuraciones de carga en Boulogne, Magdalena y Uspallata. Tras los ensayos, el Ejército determinó que el modelo alemán era el más apto para sus requerimientos operativos.
Unimog U4000: características técnicas y capacidades
El nuevo vehículo representa un salto tecnológico respecto de los modelos actualmente en servicio y fue diseñado para operar en algunos de los escenarios más exigentes del país.
Entre sus principales características se destacan:
-Potencia de 218 caballos.
-Caja manual de ocho velocidades con reductora.
-Capacidad de carga de hasta 4,5 toneladas.
-Capacidad de vadeo de 1,20 metros.
-Tracción integral permanente 4x4.
-Hasta 12 plazas en versiones para transporte de personal.
-Transporte aéreo compatible con aviones C-130 Hércules.
-Aptitud para operar en montaña, barro, nieve y terrenos de difícil acceso.
De acuerdo con información oficial, el U4000 triplica la potencia del motor de los modelos que reemplazará, cuadruplica el torque disponible y aumenta significativamente la capacidad de transporte de carga.
Además de su función como vehículo logístico, puede configurarse para transporte de tropas, abastecimiento en zonas remotas, apoyo de campaña y ambulancia militar.
Los vehículos serán presentados oficialmente entre el 30 de mayo y el 2 de junio en la plaza de armas del Edificio Libertador, durante la realización de la Expo Ejército.