Ingresó al Senado el proyecto de reforma previsional en Entre Ríos y comienza su tratamiento en comisión

La reforma previsional en Entre Ríos ingresó formalmente este miércoles al Senado provincial y se espera una fuerte discusión política entre oficialismo y oposición respecto al alcance, la profundidad y la metodología de tratamiento de una de las iniciativas más sensibles impulsadas por el Poder Ejecutivo de Rogelio Frigerio.

El proyecto, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, quedó girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos luego de una ajustada votación que terminó 9 votos contra 8.

La iniciativa ingresó durante la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani. La sesión contó con asistencia perfecta de los 17 legisladores provinciales y se desarrolló en un clima atravesado por las diferencias respecto a la necesidad de ampliar el debate hacia otros sectores políticos, gremiales y sociales.

La discusión sobre el destino parlamentario del expediente se convirtió rápidamente en el eje central de la jornada legislativa y dejó en evidencia las tensiones que anticipan un debate profundo sobre el futuro del sistema jubilatorio entrerriano.

La oposición pidió un debate amplio y participación de todos los sectores

El primero en tomar la palabra fue el senador Marcelo Berthet, del bloque Más para Entre Ríos, quien presentó una moción para ampliar el tratamiento legislativo del expediente y derivarlo además a las comisiones de Legislación General y de Asuntos Municipales.

El legislador fundamentó su planteo en distintos artículos del reglamento interno del Senado y aseguró que el objetivo no era “obstruir” el tratamiento del proyecto sino garantizar un debate más amplio y participativo.

“Queremos aportar, debatir y que sean invitados todos los actores que tengan que ver con el sistema de previsión de todos los entrerrianos”, manifestó Berthet durante su exposición ante el recinto.

Ingresó al senado el proyecto de reforma previsional: la postura del bloque Más para Entre Ríos

El senador insistió en que se trata de una iniciativa “trascendente” que impactará directamente sobre los trabajadores activos y jubilados provinciales, por lo que consideró necesario escuchar todas las voces antes de avanzar con un dictamen.

“Hay leyes que son urgentes, que se tienen que tratar rápido, pero esta es una ley trascendente. Entonces, tenemos que tratarla bien y escuchar a todas las voces. Para que sea la mejor ley para el futuro de nuestros empleados y nuestros jubilados”, expresó.

La postura del bloque opositor apuntó a generar una instancia parlamentaria más extensa, con participación de sindicatos, especialistas en materia previsional, representantes de la Caja de Jubilaciones y distintos sectores involucrados en el sistema.

El oficialismo defendió el esquema de tratamiento

Desde el bloque Juntos por Entre Ríos, el senador Rubén Dal Molín respondió con una moción alternativa para que el expediente fuera tratado únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

El legislador argumentó que ambas comisiones reúnen a la amplia mayoría de los integrantes de la Cámara y sostuvo que allí existe representación suficiente para garantizar pluralidad política y debate parlamentario.

Senador Rubén Dal Molín.

“En ellas están representados el 88% de esta Cámara. Hay 15 senadores que integran las dos comisiones”, explicó Dal Molín durante la sesión.

El senador oficialista remarcó además que el Gobierno y el bloque legislativo tienen voluntad de escuchar a todos los sectores involucrados antes de emitir despacho.

“La voluntad que siempre hemos tenido cuando se tratan normas de este tipo es la apertura necesaria que esto requiere, escuchar todas las voces y luego emitir despachos”, sostuvo.

Dal Molín también dejó una frase que marcó la estrategia política del oficialismo frente a la reforma: “Sin prisa, pero tampoco sin pausas”.

Una votación ajustada que mostró divisiones

Finalmente, ambas mociones fueron sometidas a votación y el oficialismo logró imponerse por apenas un voto. La propuesta impulsada por Dal Molín obtuvo nueve votos afirmativos, correspondientes al bloque Juntos por Entre Ríos y al acompañamiento de la senadora Gladys Domínguez, del bloque Peronismo Federal.

Senadora Gladys Domínguez.

La oposición reunió ocho votos y reclamó que el tratamiento del proyecto contemple un debate más amplio y profundo sobre el sistema previsional entrerriano.

El resultado reflejó un escenario de fuerte polarización política alrededor de una reforma que se anticipa como una de las discusiones centrales del año legislativo.

Ahora, el expediente comenzará a ser analizado en comisión y se espera que en las próximas semanas se convoque a distintos sectores para exponer posiciones y planteos técnicos sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.

Otros proyectos que ingresaron durante la sesión

Además de la reforma previsional, el Senado dio ingreso a distintas iniciativas vinculadas a producción, municipios, industria, ciencia y cultura.

Uno de los proyectos más llamativos fue el presentado por el senador Víctor Sanzberro, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA).

La iniciativa apunta a recibir, registrar y analizar reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre y cursos de agua entrerrianos. El expediente fue girado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Senador Gustavo Vergara.

También ingresaron proyectos impulsados por el senador Gustavo Vergara vinculados a actividades productivas industriales. Uno de ellos propone considerar la actividad del matarife como actividad productiva industrial, mientras que otro busca equiparar la incubación de huevos y producción avícola a la actividad industrial para acceder a beneficios impositivos y energéticos.

En paralelo, se presentó un proyecto para modificar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Municipios.

Emanuel Noir podría ser Ciudadano Ilustre

Otro de los expedientes destacados fue el impulsado por el senador Martín Oliva, quien propuso declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos al cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical Ke Personajes.

La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación General y generó repercusión debido a la popularidad nacional e internacional alcanzada por la banda oriunda de Concepción del Uruguay.

Durante la sesión también ingresó un proyecto para elevar a la categoría de Primera Categoría a la comuna Ingeniero Sajaroff, del departamento Villaguay.

Aprobaron proyectos vinculados a obras públicas

El Senado además sancionó distintos proyectos de ley vinculados a expropiaciones necesarias para ejecutar obras públicas provinciales.

Entre ellas figuran accesos a cooperativas apícolas de Paraná y Gualeguaychú, obras de rehabilitación vial en rutas provinciales y la circunvalación de Nogoyá.

También se aprobaron expropiaciones para el puente Arroyo del Sauce y la sistematización del Canal Mihura, en Gualeguay.

El senador Rafael Cavagna destacó el avance de estas iniciativas y celebró la continuidad de la obra pública en la provincia. “Somos conscientes de todo lo que motoriza la obra pública”, manifestó el legislador de Nogoyá al respaldar los proyectos.

Homenajes a Sergio Varisco y preocupación por la crisis económica

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con los homenajes al exintendente de Paraná y exdiputado nacional Sergio Fausto Varisco, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

El senador Jaime Benedetti recordó al dirigente radical como “una persona que abrazó con pasión la política y los valores democráticos”. “Su capacidad de escucha y compromiso con los más humildes era notorio. Sergio podía entrar en cualquier barrio donde era bien acogido y respetado”, expresó Benedetti.

A su vez, el senador Martín Oliva reflexionó sobre la “judicialización de la política” y cuestionó que trayectorias políticas queden reducidas únicamente a causas judiciales o condenas mediáticas.

Durante su exposición, Oliva también hizo referencia a la crisis económica que atraviesan distintas comunas entrerrianas y manifestó preocupación por el cierre de la planta La China de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. “Son dos pedidos para que el Gobierno Provincial cuide nuestras comunas y se ponga al frente del conflicto que tiene mi ciudad”, afirmó el senador.

Reconocimiento a Julio Federik

El cierre de los homenajes estuvo a cargo del senador Gustavo Vergara, quien recordó al abogado Julio Federik, recientemente fallecido.

El legislador lo definió como “un reconocido jurista” y destacó su aporte al desarrollo institucional y judicial de la provincia.

Vergara subrayó especialmente la participación de Federik en la redacción del actual Código Procesal Penal de Entre Ríos y valoró su trayectoria profesional y académica.

Con este escenario, el Senado entrerriano inició el debate de una reforma previsional que promete convertirse en uno de los temas más sensibles y trascendentes del año político provincial. El tratamiento en comisión comenzará en los próximos días y se anticipa una discusión intensa tanto dentro del ámbito legislativo como en los distintos sectores sociales y gremiales involucrados.