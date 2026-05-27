Una por una, las más de 10 infracciones previas al choque fatal en Ruta 6 que acumulaba el conductor de la Amarok

Mientras avanza la investigación judicial por el trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, en San Vicente, se conoció que Leandro Panetta, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que chocó y provocó la muerte de cinco integrantes de una familia, acumulaba al menos 11 infracciones de tránsito previas, la mayoría por exceso de velocidad.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche a la altura del kilómetro 53 de la Ruta 6. Allí murió una familia que viajaba de urgencia buscando atención médica para un bebé de dos meses que presentaba un cuadro febril. El hecho conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires y abrió fuertes cuestionamientos sobre los antecedentes viales del conductor involucrado.

Según los registros vinculados a la patente de la Volkswagen Amarok V6 Extreme, Panetta tenía nueve fotomultas por exceso de velocidad y otras dos infracciones por cruzar semáforos en rojo. Varias de esas actas aún permanecen bajo estado administrativo “NI emitida”, es decir, sin resolución definitiva, publicó TN.

Excesos de velocidad y multas millonarias

Entre las infracciones más graves aparece una registrada en marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Baradero. Allí, la camioneta fue detectada circulando a 149,8 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 120 km/h.

También se registraron reiteradas faltas en distintos puntos del conurbano bonaerense y corredores provinciales, entre ellos San Vicente, Presidente Perón y la Ruta Provincial 210. En uno de los casos, el vehículo fue fotografiado a 98,5 kilómetros por hora en una zona limitada a 80 km/h. En otra infracción, avanzaba a 88 km/h donde el máximo permitido era de 60.

A esto se suman dos actas por no respetar semáforos en rojo en el partido de Berazategui, ambas labradas sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner y con apenas cinco días de diferencia entre sí.

Según trascendió, el monto acumulado de las multas superaría los 4 millones de pesos, aunque varias de las infracciones todavía no concluyeron el proceso administrativo correspondiente.

Una por una, las infracciones por exceso de velocidad

De acuerdo al detalle de las actas, las multas registradas fueron:

RP 2, Brandsen: 94,6 km/h en una zona de 80.

RP 58, San Vicente: 83,4 km/h en una zona de 60.

RP 58, San Vicente: 68,3 km/h en una zona de 60.

RP 6, Zárate: 88 km/h en una zona de 60.

RN 9, Baradero: 149,8 km/h en una zona de 120.

Hipólito Yrigoyen, Presidente Perón: 81,3 km/h en una zona de 60.

Hipólito Yrigoyen, Presidente Perón: 78 km/h en una zona de 60.

RP 210, San Vicente: 92,2 km/h en una zona de 80.

RP 210, San Vicente: 98,5 km/h en una zona de 80.

La tragedia que conmocionó a San Vicente

El accidente ocurrió cuando la familia viajaba de manera desesperada para buscar asistencia médica para un bebé de dos meses que tenía fiebre. El impacto fue fatal y provocó la muerte de cinco personas, generando una profunda conmoción social y un fuerte debate sobre los controles viales y la reincidencia en infracciones de tránsito.

La causa judicial continúa avanzando mientras los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.