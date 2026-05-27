Cierre de la planta Tres Arroyos: suspendieron audiencia y UATRE declaró estado de alerta

La Granja Tres Arroyos anunció un cierre temporal en su planta La China de Concepción del Uruguay. Los accesos del establecimiento fueron sellados y este martes, cuando los trabajadores llegaron a cumplir sus turnos, se encontraron con las puertas bloqueadas y solo personal de seguridad adentro.

El cierre llegó después de una semana en la que los obreros habían intensificado las medidas de fuerza dentro de la planta, incluyendo una manifestación el viernes. La empresa les debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo.

Para este miércoles, habían convocado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, entre representantes de la Granja Tres Arroyos y los sindicatos que representan a los trabajadores de la planta La China. Pero la misma fue suspendida luego de que la empresa no confirmara su participación.

Esto incrementó la incertidumbre entre las cerca de mil familias que dependen laboralmente de la planta avícola, cerrada “hasta nuevo aviso” en medio de una crisis que atraviesa la empresa desde hace más de dos años.

Fuentes gremiales confirmaron que la compañía recibió una prórroga y ahora se aguarda la definición de una nueva fecha para intentar abrir una instancia de negociación que permita destrabar el conflicto.

Trabajadores se movilizan en Concepción del Uruguay

Mientras se esperaba el desarrollo de la audiencia en Paraná, trabajadores de la planta La China y sus familias convocaron a una manifestación frente al Monumento a Urquiza, en Concepción del Uruguay.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) aclararon que la protesta surgió de manera espontánea y fue organizada por los propios empleados.

UATRE declaró el estado de alerta y movilización

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) delegación Entre Ríos declaró el estado de alerta y movilización ante la profunda crisis que atraviesa el grupo Granja Tres Arroyos y empresas asociadas en distintos puntos del país.

A través de un comunicado oficial firmado por el delegado regional Edgardo Maier, el gremio expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por la situación financiera y operativa de la empresa, denunciando incumplimientos salariales, atrasos sistemáticos y pagos fraccionados.

Según señalaron, los trabajadores vienen cobrando sus haberes en hasta cuatro y cinco cuotas, además de registrar deudas en el medio aguinaldo. “Esta situación es un golpe directo al sustento y a la dignidad de más de mil familias de trabajadores avícolas”, indicaron desde la organización sindical.

El documento también hace referencia al reciente cierre temporal “hasta nuevo aviso” de plantas estratégicas como la de Concepción del Uruguay y a las medidas gremiales impulsadas en Pilar, Río Cuarto y General Deheza.

Entre los principales reclamos, UATRE exige el pago inmediato de los salarios adeudados, el cese del pago en cuotas y garantías de continuidad laboral para los trabajadores afectados.

Además, solicitaron la intervención urgente de la Secretaría de Trabajo para resguardar las fuentes laborales y evitar que la crisis continúe profundizándose.

“¡Cuidemos el trabajo de los argentinos!” y “¡Basta de salarios en cuotas en Granja Tres Arroyos!”, concluye el comunicado difundido este martes.