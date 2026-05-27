Accidente en Ruta 18: una ambulancia terminó sobre la banquina tras un choque

Una ambulancia perteneciente a una empresa privada de emergencias médicas protagonizó un accidente durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 18, en jurisdicción del departamento Villaguay.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 106, donde la unidad impactó contra tambores de señalización ubicados en un sector donde finaliza la autovía.

De acuerdo a la información brindada por personal policial de Comisaría Raíces Oeste, no se registraron personas lesionadas y únicamente hubo daños materiales en el vehículo sanitario.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras actuaciones, la ambulancia circulaba en sentido Este-Oeste cuando, por causas que aún intentan determinarse, terminó colisionando contra los elementos de señalización vial colocados sobre la calzada.

El hecho se produjo en horas de baja visibilidad y en una zona donde se desarrollan modificaciones en la traza de circulación vehicular.

Tras el impacto, la unidad quedó detenida sobre la cinta asfáltica y debió ser removida con la colaboración de un automovilista que transitaba por el lugar.

Posteriormente, la ambulancia fue desplazada hacia la banquina hasta la llegada del servicio de grúa encargado del traslado correspondiente.

Fuentes policiales señalaron además que, al momento de arribar al lugar, las señales luminosas preventivas instaladas en la zona no estaban funcionando.

Advertencia por las condiciones de circulación

Desde la Policía de Entre Ríos remarcaron la necesidad de extremar los cuidados al circular por rutas durante horarios nocturnos y en condiciones climáticas adversas.

En ese sentido, recordaron que la presencia de neblina reduce considerablemente la visibilidad y puede dificultar la identificación de señalizaciones y desvíos sobre la calzada.

También insistieron en la importancia de respetar las velocidades precautorias y mantener atención permanente en sectores donde existen obras viales o modificaciones temporales del tránsito.