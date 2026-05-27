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Policiales En la tarde del martes

Tras un choque en Chajarí, le realizaban estudios médicos y hallaron droga entre sus pertenencias

El conductor de una moto fue trasladado al hospital Santa Rosa tras protagonizar un siniestro vial con un utilitario. Mientras le realizaban estudios radiográficos en Chajarí, personal de salud advirtió la presencia de envoltorios con cocaína y marihuana dentro de un bolso de mano.

27 de Mayo de 2026
Hospital Santa Rosa de Chajarí.
Hospital Santa Rosa de Chajarí.

El conductor de una moto fue trasladado al hospital Santa Rosa tras protagonizar un siniestro vial con un utilitario. Mientras le realizaban estudios radiográficos en Chajarí, personal de salud advirtió la presencia de envoltorios con cocaína y marihuana dentro de un bolso de mano.

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en Chajarí derivó en un procedimiento policial después de que personal médico detectara envoltorios con estupefacientes mientras atendían a uno de los involucrados.

 

El episodio se registró durante la siesta y tuvo como protagonistas a una motocicleta y un utilitario. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí para recibir atención médica y realizarse estudios.

 

 

Según se informó, el motociclista, un hombre de 26 años, se encontraba en el área de radiografía cuando ocurrió el hallazgo que motivó la intervención policial.

 

El hallazgo durante los estudios médicos

 

De acuerdo a lo indicado, el joven estaba acompañado por personal de enfermería mientras intentaba buscar su documento de identidad dentro de un bolso de mano.

En ese momento, y a simple vista, los trabajadores del hospital observaron varios envoltorios de nylon que contenían presuntos estupefacientes, según informó Tal Cuál Chajarí.

 

Ante la situación, se dio inmediato aviso a efectivos policiales, quienes se hicieron presentes en el hospital de Chajarí para avanzar con las actuaciones correspondientes.

 

 

Posteriormente, el personal policial realizó el secuestro de los elementos y efectuó las pruebas orientativas de campo para determinar el contenido de los envoltorios hallados. Las primeras pericias permitieron establecer que se trataba de 14 envoltorios con cocaína y otros dos con marihuana.

 

Intervención policial y actuaciones judiciales

 

Tras el procedimiento realizado en el hospital Santa Rosa de Chajarí, las autoridades continuaron con las diligencias judiciales y administrativas vinculadas al caso.

 

 

Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre la cantidad total de droga secuestrada ni sobre posibles medidas adoptadas respecto del motociclista involucrado en el siniestro vial.

 

La investigación quedó sujeta a las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de las sustancias halladas. En paralelo, también se trabajaba sobre las circunstancias del accidente de tránsito que derivó en el traslado del joven al centro asistencial.

Temas:

Chajarí droga estudios médicos
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