Apuñalada en escuela Mitre: “Quisieron matarme”, aseguró la víctima

La apuñalada en escuela Mitre generó conmoción en Paraná luego de que una mujer fuera atacada con un arma blanca frente al establecimiento educativo Nº88, ubicado en barrio El Pozo. La víctima, identificada como Daniela Monzón, recibió heridas en una de sus piernas y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió asistencia médica y suturas.

Foto: Elonce.

En diálogo con Elonce, la mujer sostuvo que no comprendía el motivo de la agresión y aseguró que existían conflictos previos con las personas señaladas como responsables. “La verdad que no sé por qué me agredieron, porque sé que ellos hace rato ya querían agredirme”, expresó.

Según relató, los enfrentamientos anteriores habían derivado incluso en denuncias policiales y en la decisión de cambiar de escuela a sus hijos por temor a nuevos episodios violentos. “Pedí por favor que me ayudaran a cambiarlos porque no se podía traerlos acá”, afirmó Daniela Monzón.

Conflictos previos y denuncias

La mujer indicó que el conflicto se habría iniciado meses atrás tras un episodio ocurrido cerca de uno de sus hijos. “Hace como dos meses viene Juan Ortiz, sobrino de Neri Cardozo, efectuó disparos de arma de fuego al lado de mi nene”, relató durante la entrevista.

Además, aseguró que tiempo atrás sufrió otra agresión mientras caminaba con menores de edad. “Yo iba con seis menores. (Esto ocurrió) a mitad de abril, más o menos”, recordó. También afirmó que en aquella ocasión una persona exhibió un arma de fuego y que todos los hechos fueron denunciados en la Comisaría Sexta.

La Escuela Mitre, donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con el relato de la víctima, el ataque más reciente ocurrió este martes mientras permanecía frente a la escuela Mitre conversando con autoridades del establecimiento. “En un momento se acercan ellos, que no llevan hijos a la escuela y no tenían que por qué estar ahí”, sostuvo.

“Me empieza a querer apuñalar”

Daniela Monzón identificó a Tamara Barreto como la persona que la atacó físicamente. “Me dice, ‘Vos no eras mala’, me pegó un cachetazo y me agarró de los pelos”, recordó sobre el inicio de la pelea.

La víctima señaló que otras personas también participaron de la agresión y explicó que quedó atrapada entre la pared y una reja del establecimiento educativo. “Me agarraron entre un montón de personas y me pegaban”, describió.

En uno de los momentos más dramáticos de su relato, aseguró que la agresora extrajo un cuchillo plegable y comenzó a atacarla. “Ella saca el cuchillo, era un arma blanca, de esas que se despliegan”, relató.

Heridas, asistencia y denuncia

La mujer explicó que intentó defenderse mientras sostenía el brazo de la agresora para evitar heridas más graves. Sin embargo, finalmente recibió puñaladas en una de sus piernas. “En un momento se me zafa (el brazo de la agresora) y me empezó a pegar puñaladas en las piernas”, contó.

Foto: Elonce.

Según detalló, una de las lesiones estuvo cerca de afectar una arteria importante. “Saltaba el chorro de sangre como una canilla y me asusté un montón”, manifestó al recordar la gravedad de la hemorragia.

Internación y temor tras el ataque

Tras ser trasladada al Hospital San Martín, Daniela Monzón recibió atención médica, aunque debió ser reingresada luego de volver a sangrar intensamente. “Me tuvieron que volver a ingresar y volverme a hacer un torniquete”, recordó.

Posteriormente, la mujer se dirigió a Fiscalía para ampliar la denuncia y sostuvo que la presunta agresora habría sido detenida. También afirmó que durante el ataque escuchó amenazas de muerte. “Ella decía, ‘Te voy a matar. Te voy a matar’”, aseguró.