Policía Federal allanó a integrantes de red de apuestas clandestinas online en Santa Fe: cómo era la operatoria

La Policía Federal realizó dos allanamientos en Santa Fe y detectó una organización que promocionaba casinos ilegales mediante redes sociales y grupos frecuentados por menores.
Las apuestas clandestinas en Santa Fe quedaron bajo la lupa luego de un operativo de la Policía Federal Argentina que permitió desarticular una estructura dedicada a promocionar y administrar casinos virtuales ilegales mediante plataformas digitales y redes sociales.
Los procedimientos fueron concretados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en la localidad santafesina de San Vicente, donde se realizaron dos allanamientos simultáneos que culminaron con la identificación de cuatro personas sospechadas de explotar apuestas clandestinas.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, que alertó sobre el funcionamiento de plataformas no autorizadas para el desarrollo de juegos de azar y apuestas deportivas online.
Investigación y seguimiento de las plataformas ilegales
La causa quedó en manos de la Fiscalía Regional N°5 de Rafaela, encabezada por el fiscal Carlos Vottero, quien ordenó la intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela para avanzar con las tareas investigativas.
A partir de allí, los efectivos policiales realizaron seguimientos, registros fotográficos, filmaciones y análisis de redes sociales que permitieron detectar dos domicilios utilizados para la explotación de casinos ilegales mediante transferencias de dinero, venta de fichas virtuales y carga de créditos para apuestas online.
Según se estableció durante la pesquisa, la organización utilizaba promociones llamativas y campañas de difusión a través de distintas plataformas de mensajería instantánea y redes sociales. Las publicaciones circulaban tanto en comunidades abiertas como en grupos cerrados frecuentados por menores de edad.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la investigación, el mecanismo permitía captar una gran cantidad de apostadores mediante accesos rápidos a casinos virtuales ilegales, donde posteriormente se comercializaban créditos y fichas para continuar participando de los juegos.
Los investigadores lograron identificar a dos hombres y dos mujeres como presuntos responsables de administrar las operaciones ilegales. Con las pruebas recolectadas, la Justicia autorizó dos allanamientos sobre viviendas ubicadas en calles Urquiza y Entre Ríos de San Vicente.
Durante los operativos, los agentes federales irrumpieron en ambos inmuebles y notificaron a los sospechosos de la causa judicial que se tramita por infracción a la Ley 14.235, normativa que regula el desarrollo y explotación de juegos de azar y apuestas deportivas en línea en la provincia de Santa Fe.
Elementos secuestrados en los allanamientos
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 24 teléfonos celulares vinculados a transferencias, divulgaciones y accesos a las plataformas ilegales. Además, incautaron dos notebooks, una tablet, cinco pendrives y diversa documentación considerada de interés para la causa.
En los domicilios también hallaron un arma de fuego calibre 28 y cuadernos con anotaciones que serán analizados por los investigadores para determinar el alcance económico y operativo de la organización.
Los cuatro imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron supeditados a la investigación judicial junto con los elementos secuestrados, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer la magnitud de las operaciones ilegales y posibles conexiones con otras redes vinculadas al juego clandestino online.