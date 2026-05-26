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Policiales Corrientes

Un hombre con discapacidad motriz murió tras incendiarse su vivienda

Un hombre con discapacidad motriz murió atrapado durante un incendio en una casa del barrio Itatí, en Mercedes. Una mujer sufrió quemaduras y permanece internada. Vecinos intentaron rescatar a las víctimas antes de la llegada de los bomberos.

26 de Mayo de 2026
Fatal incendio en Corrientes
Fatal incendio en Corrientes Foto: Radio Sudamericana

Un hombre con discapacidad motriz murió atrapado durante un incendio en una casa del barrio Itatí, en Mercedes. Una mujer sufrió quemaduras y permanece internada. Vecinos intentaron rescatar a las víctimas antes de la llegada de los bomberos.

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un incendio registrado este lunes por la mañana en una vivienda del barrio Itatí de la localidad correntina de Mercedes. Las autoridades investigan si una falla en una estufa habría originado el fuego que destruyó por completo la propiedad.

 

El dramático episodio ocurrió en una humilde vivienda de un solo ambiente donde se encontraban tres integrantes de una familia al momento del incendio. Según las primeras hipótesis a las que accedió Radio Sudamericana, un desperfecto eléctrico en una estufa habría desencadenado las llamas.

 

 

La víctima tenía problemas de movilidad

 

La víctima fatal sería un hombre de aproximadamente 70 años que tenía discapacidad motriz y no logró escapar del incendio. De acuerdo con el relato de vecinos y rescatistas, el humo se expandió rápidamente dentro de la vivienda y dificultó cualquier intento de rescate. La víctima, conocida como "Raulito", vivía en el fondo de la propiedad y estaba postrado en una silla de ruedas, "por eso no pudo hacer nada, no podía movilizarse”, indicaron.

 

“Mucho más que el fuego era el humo, que no permitía respirar”, relataron vecinos. Incluso, se dijo que el hombre podría haber fallecido por asfixia antes de que las llamas alcanzaran el sector donde se encontraba.

Fatal incendio en Corrientes (foto Radio Sudamericana)
Fatal incendio en Corrientes (foto Radio Sudamericana)

Una mujer de entre 50 y 60 años logró ser rescatada por vecinos y fue trasladada al hospital local con quemaduras, donde permanece internada. En tanto, otra de las personas que estaba en la casa consiguió salir a tiempo.

Desesperación y pérdidas totales

 

Vecinos del barrio intentaron auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los bomberos, aunque las condiciones dentro de la vivienda complicaron el rescate.

 

“Cuando llegamos al lugar, el fuego ya había consumido prácticamente todo el interior. Los bomberos tampoco podían ingresar por la intensidad de las llamas”, describieron.

 

Las pérdidas materiales fueron totales y ahora la Justicia trabaja para determinar con precisión las causas del incendio ocurrido en el barrio Itatí de Mercedes.

Temas:

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