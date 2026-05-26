El duro momento de Flor Vigna tras revelar un diagnóstico de salud: “Lo voy a revertir”

Flor Vigna reveló en las últimas horas que atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sido diagnosticada con un quiste en la cabeza. La noticia fue dada a conocer por la propia cantante y actriz a través de un video publicado en redes sociales, donde también compartió una profunda reflexión personal sobre el proceso que atraviesa.

Según explicó, el diagnóstico apareció de manera inesperada después de realizarse estudios médicos previos a un viaje laboral vinculado a un festival y a una actividad deportiva que tenía programada en México.

La publicación rápidamente generó preocupación entre sus seguidores y una importante repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento.

“Creo mucho en mí y lo voy a revertir”

En el video difundido en Instagram, Flor Vigna relató cómo recibió la noticia y reconoció que el momento fue muy impactante desde lo emocional.

“Me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba”, expresó la artista. Luego agregó: “Creo mucho en mí y lo voy a revertir”.

La cantante también contó que el profesional que le comunicó el diagnóstico utilizó palabras que le generaron miedo. “Me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el cuadro no es terminal y que actualmente ya se encuentra realizando distintos estudios y tratamientos médicos para avanzar en la recuperación.

“Ahora tengo que invertir tiempo, energía y plata en estudios para curármelo”, señaló Flor Vigna, intentando transmitir tranquilidad frente a la preocupación generada entre sus seguidores.

Una reflexión personal que se viralizó

Más allá de la cuestión médica, la artista utilizó el difícil momento para reflexionar públicamente sobre distintos aspectos personales y emocionales de su vida.

En un extenso texto que compartió junto al video, Flor Vigna aseguró que el proceso la llevó a replantearse vínculos, exigencias personales y formas de relacionarse con los demás.

“No quiero gustarle a todos, quiero gustarme más a mí”, escribió en uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales.

Además, reconoció que durante mucho tiempo priorizó el bienestar ajeno antes que sus propias necesidades. “Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo”, expresó.