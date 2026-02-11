Flor Vigna afirmó que Luciano Castro le debe plata: “Fui cornuda y me boludearon mucho”

En una reciente entrevista, Flor Vigna no tuvo reparos en expresar su malestar hacia el actor Luciano Castro, con quien mantuvo una relación en el pasado. En un descargo sincero, la joven artista contó detalles de la relación y las tensiones que surgieron entre ellos, especialmente en lo que respecta a un préstamo que le hizo al actor. "Me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata", exclamó, dejando en claro que la situación económica entre ambos sigue siendo un tema pendiente.

A lo largo de la entrevista, Flor explicó que, a pesar de las complicaciones, intentó ser comprensiva con la situación personal de Castro, quien tiene hijos. "Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo, la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia", relató sin filtros.

La joven también reflexionó sobre las críticas que ha recibido por su carrera musical, especialmente por aquellos que afirman que lanza canciones cada vez que un escándalo mediático la involucra. "Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo", sostuvo Vigna.

Autogestión y su búsqueda de identidad

Flor Vigna dejó claro que se encuentra en una etapa de autogestión, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. "Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos", aseguró, destacando sus esfuerzos por mantenerse independiente y seguir adelante con sus proyectos. Además, aprovechó para hablar sobre su evolución como artista, destacando que aún está en proceso de construcción de su identidad. "También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo.

Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas", confesó.

La cantante habló sobre las repercusiones de su último tema musical. "Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa", bromeó Flor, dejando claro que a pesar de las críticas, está satisfecha con su trabajo y la respuesta de su público.

Por último, Flor Vigna se permitió una reflexión profunda sobre su búsqueda de identidad. "Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar", afirmó. En sus palabras, la necesidad de definirse por fuera de las convenciones del mundo del espectáculo es crucial para ella: "Y lo que más deseo es ser artista", concluyó, reafirmando su deseo de ser reconocida por su autenticidad y talento.