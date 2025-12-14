“No somos para siempre”: el susto de Flor Vigna tras un resultado médico que no esperaba

En su reflexión, la artista profundizó sobre la preocupación que le generó el episodio y cómo cambió su manera de pensar: “Aprendí que amarse también es chequearse, escucharse, cuidarse. Que la salud propia y la de los que amamos no se posterga”.
Flor Vigna se llevó un susto en la previa de su esperada pelea de boxeo con Mica Viciconte. Es que la artista tuvo que realizarse chequeos médicos y recibió un resultado que la alarmó.
Tal como relató en un posteo que subió a su Instagram, se sometió a un estudio que evalúa la resistencia del corazón en el momento en que se practica una actividad física.
“Me fui a hacer una ergometría que pensé que duraba 30 minutos pero no salió como esperaba. La cardióloga, con muy buena onda, me dijo: ‘Tenés muy buena resistencia, pero hay cosas en tu corazón que tenemos que ver urgente’”, expresó Flor.
“No soy de hacerme estudios. Y hoy aprendí que es importante. Suelo estar apurada, a mil por la vida, pensando en el laburo y en llegar a todo. Pero no me di cuenta de que si no me cuido, no llego a nada. Esta vez la vida me dio un sustito y después me abrazó“, escribió en la publicación.
En su reflexión, Vigna profundizó sobre la preocupación que le generó el episodio y cómo cambió su manera de pensar: “Aprendí que amarse también es chequearse, escucharse, cuidarse. Que la salud propia y la de los que amamos no se posterga. No somos para siempre. Ni nosotros, ni nuestra familia”.
Para llevarles tranquilidad a sus seguidores, Flor recalcó: “Por suerte fue solo una lección. Obligué a toda mi familia a hacerles estudios. Me propuse aprender más de esto y valorar más mi salud, ojalá pueda contagiárselo a alguno de ustedes con este videito de morondanga”.
Se recordará que Flor se enfrentará a Mica Viciconte, en el marco del evento Párense de manos III, el próximo 20 de diciembre en el estadio de Huracán, Tomás Adolfo Ducó. (fuente TN)