“No somos para siempre”: el susto de Flor Vigna tras un resultado médico que no esperaba

Espectáculos

14 de Diciembre de 2025
Flor Vigna
Flor Vigna Foto: Instagram

Flor Vigna se llevó un susto en la previa de su esperada pelea de boxeo con Mica Viciconte. Es que la artista tuvo que realizarse chequeos médicos y recibió un resultado que la alarmó.

 

Tal como relató en un posteo que subió a su Instagram, se sometió a un estudio que evalúa la resistencia del corazón en el momento en que se practica una actividad física.

 

“Me fui a hacer una ergometría que pensé que duraba 30 minutos pero no salió como esperaba. La cardióloga, con muy buena onda, me dijo: ‘Tenés muy buena resistencia, pero hay cosas en tu corazón que tenemos que ver urgente’”, expresó Flor.

 

“No soy de hacerme estudios. Y hoy aprendí que es importante. Suelo estar apurada, a mil por la vida, pensando en el laburo y en llegar a todo. Pero no me di cuenta de que si no me cuido, no llego a nada. Esta vez la vida me dio un sustito y después me abrazó“, escribió en la publicación.

Flor Vigna se asust&oacute; por un resultado m&eacute;dico (foto Instagram)
Flor Vigna se asustó por un resultado médico (foto Instagram)

En su reflexión, Vigna profundizó sobre la preocupación que le generó el episodio y cómo cambió su manera de pensar: “Aprendí que amarse también es chequearse, escucharse, cuidarse. Que la salud propia y la de los que amamos no se posterga. No somos para siempre. Ni nosotros, ni nuestra familia”.

 

Para llevarles tranquilidad a sus seguidores, Flor recalcó: “Por suerte fue solo una lección. Obligué a toda mi familia a hacerles estudios. Me propuse aprender más de esto y valorar más mi salud, ojalá pueda contagiárselo a alguno de ustedes con este videito de morondanga”.

 

Se recordará que Flor se enfrentará a Mica Viciconte, en el marco del evento Párense de manos III, el próximo 20 de diciembre en el estadio de Huracán, Tomás Adolfo Ducó. (fuente TN)

