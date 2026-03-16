Surubí de 9 kilos en el Puente Carretero: por qué aparecen estos ejemplares en el río Salado

El surubí de nueve kilos en el Puente Carretero sorprendió a todos.

El surubí de poco más de nueve kilos sacado por un pescador en el Puente Carretero, que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, continúa generando comentarios y en la zona, pero también entre los fanáticos de la pesca de diferentes puntos del país que vieron las imágenes a través de redes sociales.

"No es algo común”

La pieza fue obtenida por un joven pescador que logró sacar el ejemplar desde el puente, provocando sorpresa y admiración entre quienes presenciaron el momento.

La imagen del surubí sostenido por el pescador rápidamente comenzó a circular entre pescadores y en redes sociales, transformándose en una postal que refleja la riqueza ictícola de los ríos de la región y la pasión por la pesca que se vive en la zona.

En ese contexto, AIRE habló con el investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL), Pablo Scarabotti, quien analizó el fenómeno y sostuvo: "No es algo común una pesca así, por eso, llama la atención; pero estamos a solo 2 kilómetros de los sistemas de los ríos Paraná y Coronda, donde se pescan estos ejemplares de vez en cuando", afirmó el especialista.

Nacido tras la creciente de 2022

Según el especialista, la aparición de este ejemplar coincide con el ciclo biológico de la especie. Con la llegada de los primeros fríos, los surubíes activan su instinto migratorio hacia el norte y necesitan acumular energía para pasar el invierno.

"El río Salado es un ecosistema con muchos recursos. Tiene peces que le sirven al surubí como alimento y entran por ese motivo: para alimentarse y prepararse para la migración", detalló Scarabotti.

Teniendo en cuenta que un surubí de 9 kilos tiene una edad estimada de entre cuatro y nueve años, el investigador planteó una hipótesis sobre el origen de esta pieza: "Durante la bajante histórica del Paraná, la reproducción fue muy baja. Estos ejemplares que vemos ahora podrían ser de la primera oleada nacida tras la creciente extraordinaria de 2022", explicó.

Pesca de surubí y la importancia de su devolución

Ante capturas de este porte, Scarabotti recordó la importancia de respetar la normativa vigente de pesca, que establece tanto una talla mínima como una máxima.

Los pequeños: deben ser devueltos para que completen su ciclo de crecimiento.

Los grandes: los ejemplares de gran tamaño son considerados "megarreproductores". Según el científico, "estos peces ponen una cantidad de huevos muy superior por cada kilo de peso, por lo que su preservación es fundamental para la salud de la población en toda la cuenca".