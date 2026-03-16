Vecinos reclaman que árboles caídos y basura obstruyen el arroyo Antoñico

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos del barrio Libertad, a la vera del arroyo Antoñico, aseguran que los árboles tapan el arroyo y los días de lluvia sufren inundaciones en sus viviendas. "Se rebalsa todo", dijeron a Elonce.
Vecinos del barrio Libertad, a la vera del arroyo Antoñico, aseguran que los árboles tapan el arroyo y los días de lluvia sufren inundaciones en sus viviendas. "Se rebalsa todo", dijeron a Elonce.
“Queremos que vengan y vean cómo estamos viviendo, porque el arroyo cada vez que llueve se rebalsa. Ahora está todo tapado. No vino nadie a vernos cuando nos inundamos, la mitad de la casa se afectó. Queremos que venga alguien y de una solución porque cada vez que llueve perdemos todo”, dijo una vecina a Elonce.
Consultados sobre la cantidad de familias afectadas, informaron que “son alrededor de 10”.
Respecto a las tareas que realizan para prevenir nuevas inundaciones, comentaron que “estamos tratando de destapar por las dudas rebalse de vuelta, porque están anunciando muy fuertes tormentas”.
Dijeron que “la última tormenta fue muy fea. Tuvimos el agua casi hasta el pecho y nadie vino a ayudarnos. Nos salvamos entre nosotros, entre los vecinos”.
Sobre el tiempo que llevan viviendo en la zona, los vecinos contaron: “No nos quedó otra y hace 8 años que estamos acá”.
Uno de los vecinos agregó que la última inundación: “Vimos que a una nena la sacaron por la ventana, la estaba llevando el agua, le ataron la soga y hasta la soga se le cortó. Fue una locura, dos metros de agua dentro había, muchos residuos. A los vecinos el temporal les llevó todo, hasta animales”. Elonce.com