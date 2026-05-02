Franco Colapinto corre la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Miami

Franco Colapinto se clasificó 8º para la Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto de Alpine tuvo su mejor rendimiento en lo que va de la temporada y desde su llegada a la escudería. Tras la qualy, el argentino expresó su felicidad por el resultado de cara a la carrera del sábado.

“Estoy contento. Creo que lo principal fue entender un poco que nos faltaba en las carreras anteriores. Una pista dificil, una pista que no conocía, el fin de semana sprint es muy corto, todo mucho más complicado. Siento que fuimos encontrando el rumbo”, comenzó en ESPN.

Y agregó: “Fue un buen laburo que hizo todo el equipo. Fue bueno parar y volver a empezar. Así que nada feliz despues de tanto esfuerzo y momentos dolorosos, ahora a arrancar de cero de nuevo y empezar muy bien creo que es muy bueno. Feliz. Mucho por entender todavía. Va a estar todo encaminado y mañana vamos por más. Seguimos”.

Hora y transmisión

Franco Colapinto sale a la pista para correr la Sprint y la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto argentino terminó 11° en la única práctica y 8° en la Sprint, por lo que largará desde esa posición en la carrera inicial antes de la qualy.

La máxima categoría del automovilismo mundial retoma la actividad luego de un receso de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Primero correrá a las 13:00 (hora de la Argentina) y luego, a las 17:00, afrontará la clasificación para la carrera principal del domingo. Todos las pruebas se podrán ver por Fox Sports, ESPN y la plataforma Disney+.

La grilla para la carrera Sprint

Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

1 - Lando Norris

2 - Kimi Antonelli

3 - Oscar Piastri

4 - Charles Leclerc

5 - Max Verstappen

6 - George Russell

7 - Lewis Hamilton

8 - Franco Colapinto

9 - Isack Hadjar

10 - Pierre Gasly

11 - Gabriel Bortoleto

12 - Nico Hulkenberg

13 - Oliver Bearman

14 - Alexander Albon

15 - Carlos Sainz

16 - Arvin Lindblad

17 - Liam Lawson

18 - Esteban Ocon

19 - Sergio Pérez

20 - Valtteri Bottas

21 - Fernando Alonso

22 - Lance Stroll