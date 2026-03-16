Rogelio Frigerio recibió a representantes alemanes y apuesta a ampliar los lazos con Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con representantes de distintas entidades alemanas con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y culturales entre Entre Ríos y Alemania. La reunión se realizó en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.

Del encuentro participaron representantes del Comisionado del Gobierno Federal para Repatriadas y Minorías Nacionales del Ministerio del Interior alemán, de la Embajada de Alemania en Buenos Aires y del municipio de Valle María. También estuvieron presentes integrantes de la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Durante la reunión, Frigerio remarcó el potencial que tiene la provincia para atraer inversiones extranjeras. “Entre Ríos tiene un potencial enorme que requiere de inversiones y queremos mostrarle a Alemania para que elijan invertir más en nuestra provincia”, afirmó.

El mandatario también destacó las similitudes entre la provincia y la región alemana de Baviera, una de las más importantes del país europeo. En ese sentido, sostuvo que existe una gran complementariedad tanto en términos económicos como culturales.

Vínculos históricos y cooperación educativa

Frigerio subrayó que Entre Ríos cuenta con una de las comunidades descendientes de alemanes más importantes del país. Según indicó, esa presencia histórica ha permitido mantener vivas tradiciones culturales a lo largo del tiempo.

En ese contexto, planteó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre ambas comunidades. Entre otras iniciativas, mencionó la posibilidad de ampliar la enseñanza del idioma alemán en las escuelas entrerrianas.

Rogelio Frigerio y representantes alemanes.

“El idioma muchas veces es lo que más une a los pueblos”, expresó el gobernador, al tiempo que destacó la necesidad de afianzar la cooperación con universidades e instituciones educativas.

Además, Frigerio resaltó la influencia de la cultura alemana en la identidad productiva de la provincia. “En Entre Ríos nos enorgullecemos de nuestra cultura del trabajo y parte de ella está vinculada con la impronta de Alemania”, señaló.

Reconocimiento a la colectividad alemana

Por su parte, el comisionado del Gobierno Federal alemán, Bernd Fabritius, valoró el aporte de la colectividad alemana en la provincia. Según explicó, Entre Ríos se caracteriza por contar con una fuerte presencia de descendientes de alemanes del Volga.

Fabritius también destacó la declaración del dialecto de los alemanes del Volga como patrimonio cultural inmaterial de Entre Ríos. Consideró que este reconocimiento contribuirá a fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

En la misma línea, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, celebró el encuentro y adelantó que la colectividad vivirá una semana de actividades vinculadas a su historia y tradiciones.

Del encuentro participaron además el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Desarrollo Emprendedor, Comercio y Minería, Noelia Zapata; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi.