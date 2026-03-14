Funcionarios del gobierno provincial destacaron la participación de Entre Ríos en Expoagro

El gobierno de Entre Ríos expresó su satisfacción por la participación de la provincia en la Expoagro edición YPF Agro, que se realiza en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos y destacaron el potencial productivo y tecnológico del sector agroindustrial.

En este marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que durante la exposición participaron 30 empresas entrerrianas y destacó el avance tecnológico que se observa en el sector. En ese marco, recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la actividad agrícola y mencionó iniciativas como el laboratorio para estudiar la chicharrita del maíz presentado durante la muestra.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, resaltó la importancia del sector agropecuario para Entre Ríos y afirmó que "es el motor de la economía provincial". "Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca", sostuvo.

El funcionario recordó que ese acompañamiento se viene dando a través de políticas de ordenamiento fiscal y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. En ese sentido, mencionó la disminución de la presión tributaria como una de las medidas impulsadas por la actual gestión desde diciembre de 2023 para favorecer el crecimiento de la actividad productiva.

Asimismo, Boleas subrayó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado, y mencionó como ejemplo la implementación de MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. "Ese va a seguir siendo nuestro camino", aseguró.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea impulse barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría afectar a las cadenas productivas de la Región Centro. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresarias para visibilizar la situación.

Benedetti también destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y remarcó las medidas que impulsa el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y distintas herramientas de incentivo a la inversión.

Finalmente, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó que desde el gobierno provincial se trabaja para acompañar a las pymes con capacitaciones y herramientas de financiamiento. Además, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo.