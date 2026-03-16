Radar de Ruta 168: afirman que no está habilitado, pero el Gobierno de Santa Fe defiende su validez

El radar de la ruta 168 no está autorizado. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego de un pedido formulado por la abogada Patricia Almirall. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial lo desmintieron y afirmaron que los controles tienen respaldo legal.
En los últimos días volvió a encenderse la polémica por el radar ubicado en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 5,8, uno de los accesos más transitados entre Santa Fe y Paraná. La discusión se reactivó luego de que se viralizara en redes sociales un video de la abogada Patricia Almiral, conocida en Instagram como “Tips de Abogada”, donde asegura que el dispositivo no estaría habilitado.
Según la letrada, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le informó que no existen cinemómetros autorizados para operar en ese tramo de la ruta. A partir de esa afirmación, sostiene que las multas realizadas mediante ese radar serían inválidas.
“Si un radar está colocado en una ruta nacional sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, resultan inválidas las multas que se procesan”, afirma en el video que circuló ampliamente en redes sociales.
La abogada también planteó que la situación podría extenderse a otros dispositivos en la provincia, al advertir que “se podrían llegar a tener que analizar más de 100 radares instalados en toda la provincia de Santa Fe”.
La respuesta oficial del Gobierno provincial
Ante la repercusión del video, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, fue consultado en AIRE y rechazó los argumentos planteados por la abogada.
El funcionario sostuvo que existe un “error conceptual” en esa interpretación y aseguró que la legislación provincial habilita a la Agencia a instalar cinemómetros tanto en rutas provinciales como nacionales dentro del territorio santafesino.
“Tenemos la Ley Provincial de Tránsito que en sus artículos 12 y 34 nos faculta expresamente a colocar cinemómetros y medir velocidad en todas las rutas provinciales y nacionales del territorio santafesino”, explicó Torres.
En ese sentido, remarcó que la Provincia no necesita autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar esos controles.
“Partiendo de ese error es que se hacen estos videos que tienen una intención distinta. Nosotros buscamos evitar siniestros viales en las rutas de Santa Fe”, afirmó Torres.
Controles y reducción de excesos de velocidad
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial remarcaron además que los radares tienen un objetivo preventivo y que su instalación responde a estadísticas de seguridad vial.
Según explicó Torres, cuando el cinemómetro de la Ruta 168 comenzó a funcionar, cerca del 50% de los vehículos circulaban con exceso de velocidad en ese tramo.
Con el paso de los meses, ese porcentaje bajó significativamente. “Hoy solamente un 18% de los vehículos pasan con exceso de velocidad. Para nosotros el control con cinemómetros es absolutamente preventivo de los siniestros viales”, indicó.
Multas vigentes
Consultado sobre qué ocurre con las infracciones registradas por ese radar, el funcionario fue contundente: las multas continúan teniendo plena vigencia.
“Son cinemómetros que colocamos desde la Agencia y tenemos la potestad para medir velocidad en todas las rutas de la provincia, independientemente de si son nacionales o provinciales”, sostuvo.
Además, explicó que el monto de cada multa depende de la velocidad registrada y de los antecedentes del conductor, algo que posteriormente evalúa el juez de faltas correspondiente.