Piden 15 años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte de un neurólogo

La querella solicitó una condena de 15 años de prisión para Felipe Pettinato en el juicio que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El médico falleció durante un incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El pedido fue realizado durante la cuarta audiencia del proceso judicial. En esa instancia, el abogado de la familia de la víctima expuso los argumentos de la acusación ante el tribunal.

El hecho que se investiga ocurrió el 16 de mayo de 2022 en un departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300. En ese lugar se produjo un incendio que obligó a evacuar a vecinos del edificio y provocó la muerte del profesional.

El pedido de la querella

Durante su alegato, el abogado querellante Alejandro Drago solicitó que Felipe Pettinato sea condenado por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Este delito contempla penas que van de 10 a 25 años de prisión.

“El incendio existió y lo provocó Pettinato. Contamos con prueba testimonial y pericial”, afirmó el letrado durante la audiencia según informó la Agencia NA.

Felipe Pettinato.

El abogado también señaló que distintos vecinos del edificio confirmaron el siniestro y debieron abandonar sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo para controlar el fuego.

Las pruebas y el avance del juicio

Durante la audiencia también se expusieron detalles de los peritajes realizados en el departamento donde ocurrió el incendio. Según explicó la querella, los especialistas pudieron identificar el lugar donde se habría originado el fuego.

“Los peritos ubicaron una zona de origen por las marcas de fuego en el techo y las paredes”, indicó Drago.

El proceso judicial continuará con las próximas audiencias previstas en el calendario del tribunal. El fiscal Fernando Klappenbach presentará su alegato el 30 de marzo, mientras que la defensa expondrá su posición el 6 de abril.