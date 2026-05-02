Tras una bronquitis, Mirtha Legrand definió cuándo regresa a su programa

La conductora Mirtha Legrand confirmó que regresará a la televisión en los próximos días, luego de atravesar un cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de sus programas durante varias semanas.

En ese contexto, Mirtha Legrand explicó que la enfermedad fue más compleja de lo que se había informado inicialmente y que debió cumplir con reposo y tratamiento médico para su recuperación.

Durante su ausencia, Mirtha Legrand fue reemplazada por Juana Viale, quien continuará al frente de los ciclos hasta su regreso.

Qué dijo sobre su estado de salud

La conductora detalló que el cuadro que atravesó no fue leve y que requirió medicación específica. “Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, expresó en un intercambio reciente.

En ese mismo mensaje, indicó que se encuentra en una etapa avanzada de recuperación. “Estoy casi repuesta del todo”, aseguró, al tiempo que explicó que el malestar se habría originado tras asistir a una función teatral con un ambiente de baja temperatura.

Días antes, también había publicado un mensaje en el que señalaba que seguía las indicaciones médicas y agradecía las muestras de preocupación recibidas.

Mirtha Legrand.

Cuándo volverá a su programa

Según se conoció en las últimas horas, Mirtha Legrand adelantó que retomará su programa la próxima semana, una vez finalizado el período de recuperación indicado por los profesionales de la salud.

De este modo, se prevé que vuelva a encabezar sus tradicionales ciclos del fin de semana, tanto “La Noche de Mirtha” como sus almuerzos televisivos.

Mientras tanto, Juana Viale continuará como conductora en las emisiones previstas, tal como ocurrió en las últimas semanas, según informó TN.

Cómo fue su recuperación

La última aparición pública de Mirtha Legrand había sido a mediados de abril, cuando asistió a una obra de teatro, antes de que el cuadro respiratorio se intensificara.

En ese período, su entorno confirmó que debió mantener reposo durante varios días y seguir un tratamiento con antibióticos, además de otras medidas de cuidado.