Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: “Los médicos no le autorizaron volver a la televisión”

La salud de Mirtha Legrand volvió a instalarse en el centro de la atención televisiva luego de conocerse que no grabará su programa durante esta semana. La decisión se adoptó en las últimas horas y estaría vinculada a la recuperación de un cuadro respiratorio que ya la había obligado a ausentarse el fin de semana anterior.

Según trascendió desde el entorno de la producción, la conductora aún presenta tos y síntomas compatibles con un resfrío. Por ese motivo, el equipo médico recomendó evitar la exposición laboral hasta que complete su recuperación.

De esta manera, la tradicional grabación prevista para este viernes quedó suspendida, mientras se aguarda una definición sobre cómo continuará la programación del ciclo.

Qué se informó sobre su estado de salud

La periodista Laura Ubfal señaló en el programa LAM que “todavía, los médicos no le dieron la autorización para volver y grabar”. Además, agregó que la conductora “está con un poco de tos” y que los profesionales prefieren extremar cuidados.

Uno de los puntos que habría influido en la recomendación médica sería la temperatura del estudio y la utilización de aire acondicionado, un factor que consideran poco conveniente en medio de la recuperación.

Mirtha Legrand.

Hasta el momento no se informó un parte oficial, aunque las versiones coinciden en que la prioridad es preservar la salud de la figura televisiva.

Quién podría reemplazarla

Ante este panorama, volvió a mencionarse la posibilidad de que Juana Viale quede nuevamente al frente del programa, tal como ocurrió en otras oportunidades.

La nieta de Mirtha Legrand ya asumió la conducción en varias ocasiones y se transformó en la principal alternativa cuando la histórica animadora no puede encabezar las emisiones.

Sin embargo, todavía no se confirmó de manera oficial si será ella quien tome la posta este fin de semana.

La ausencia de Mirtha Legrand genera atención constante en el mundo del espectáculo por el peso simbólico que tiene dentro de la televisión argentina. Cada pausa en su agenda abre especulaciones sobre su regreso y el futuro inmediato del ciclo.