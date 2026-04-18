“La leyenda continúa”: Mirtha Legrand aclaró solo tiene un resfriado y que volverá pronto

La conductora Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para despejar dudas sobre su estado de salud y llevar tranquilidad a sus seguidores, luego de que surgieran versiones por su ausencia en las grabaciones de su programa.

Con un breve mensaje, la histórica figura de la televisión argentina buscó poner fin a los rumores. “Como siempre les digo, la leyenda continúa...”, escribió, junto a una aclaración sobre el motivo de su descanso.

La presentadora explicó que atraviesa un cuadro leve y anticipó su regreso a la pantalla para la próxima semana.

El mensaje para sus seguidores

En la publicación, Mirtha Legrand detalló: “Sólo estoy resfriada, ¡La semana que viene vuelvo!”.

De esa manera, la conductora descartó cualquier complicación mayor vinculada a su salud y confirmó que se ausentará únicamente en la emisión prevista para este fin de semana.

La noticia generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

La "Chiqui" aclaró que solo está resfriada.

Quién la reemplazará

Como ocurrió en otras oportunidades, el lugar de Mirtha Legrand en “La noche de Mirtha”, ciclo que se emite los sábados por Canal 13, será ocupado por su nieta Juana Viale.

La propia conductora lo confirmó a través de las historias de la cuenta oficial del programa. “Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que ella no tiene nada, solo tiene tos y no puede venir”, expresó.

Luego agregó: “Entonces yo, ¿quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado por la noche? Así que mírenme el sábado y el domingo”.

Los invitados para este sábado

Para la emisión especial ya fueron anunciados los invitados que integrarán la tradicional mesa televisiva.

Entre los confirmados figuran los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, la senadora nacional Carolina Losada y el empresario Ricardo Biasotti.