Alberto Cormillot habló de los rumores de embarazo y sorprendió con un comentario familiar

El médico Alberto Cormillot se refirió públicamente a los rumores de un supuesto embarazo de su esposa, Estefanía Pasquini, y aclaró la situación en televisión, luego de que la versión circulara con fuerza en redes sociales durante los últimos días.

Todo se originó a partir de una imagen manipulada con inteligencia artificial que generó confusión y llevó a que muchas personas creyeran que la pareja estaba esperando un hijo. Ante esto, decidieron dar una respuesta clara para despejar dudas.

En ese contexto, Alberto Cormillot confirmó que no hay ningún embarazo en curso, aunque dejó una frase que llamó la atención en medio de la charla.

La aclaración tras el rumor

Durante su participación en el programa Cuestión de Peso, el médico fue consultado directamente sobre la versión. “No, no”, respondió de manera contundente al ser consultado si estaban esperando un hijo.

Por su parte, Estefanía Pasquini también negó la información y explicó con humor la situación: “Estamos con la soga al cuello”, comentó en referencia al momento que atraviesan.

Según relataron, el rumor tomó fuerza rápidamente y generó consultas incluso dentro de su entorno más cercano, según informaron desde Infobae.

Alberto Cormillot y su hijo.

El comentario que sorprendió

En medio de la conversación, Alberto Cormillot se refirió al deseo de su hijo menor, Emilio, quien sí manifestó interés en tener un hermano.

“Emilio quiere un hermanito”, comentó el médico, aunque aclaró que no es un proyecto que estén evaluando en la actualidad.

Desde la pareja insistieron en que no tienen planes de agrandar la familia y que la versión que circuló no tiene fundamento.

Cómo se generó la confusión

El propio Cormillot explicó que todo surgió a partir de una fotografía intervenida digitalmente que simulaba una ecografía, lo que llevó a que la noticia falsa se viralizara.

A partir de esa imagen, comenzaron a recibir mensajes, llamados y felicitaciones, incluso de familiares y colegas que creyeron en la versión.

De esta manera, Alberto Cormillot cerró la polémica y dejó en claro que, más allá del deseo de su hijo, no hay planes de un nuevo integrante en la familia.