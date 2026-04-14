Pampita respondió a las críticas por sus honorarios: “Yo tengo mi caché y si lo pagan voy”

La modelo Pampita se refirió a las versiones que circularon sobre los montos que percibe por participar en eventos y brindar entrevistas, en medio de una polémica que se instaló en los últimos días. La figura mediática salió a aclarar su postura y respondió a quienes cuestionaron su trabajo.

Las declaraciones se dieron en una entrevista televisiva, luego de que trascendiera información sobre los valores que maneja en presentaciones y charlas en el interior del país. En ese contexto, la conductora explicó cómo organiza su actividad profesional.

“Yo no me ocupo de eso. Tengo gente que trabaja para mí y, si me contratan, yo voy. Ya lo saben todas las marcas del país”, afirmó Pampita, al referirse a la gestión de sus compromisos.

Qué dijo sobre los cobros y las críticas

Durante la charla, la modelo se mostró firme al hablar de su caché y dejó en claro que mantiene condiciones definidas para sus presentaciones. “Yo tengo mi caché y si lo pagan voy”, sostuvo.

Además, señaló que su agenda incluye viajes frecuentes para participar en distintos eventos, tanto comerciales como privados, lo que forma parte de su actividad habitual.

Pampita.

Frente a los cuestionamientos por cobrar algunas entrevistas, Pampita remarcó que no todas sus apariciones son remuneradas. “He ido a muchos programas gratis”, expresó, y agregó: “Me sorprenden los que se olvidan todas las miles de veces que paro y les doy una nota”.

Diferencias entre notas y exposiciones públicas

La modelo también explicó que existen distintos formatos de entrevistas, y que no todos implican el mismo nivel de exposición.

En ese sentido, señaló que las participaciones en programas requieren una mayor apertura personal: “Requiere que te expongas más contando cosas personales, que a veces no tenés ganas de contar”.

Mientras tanto, versiones difundidas en programas de espectáculos indicaron que los valores asociados a sus presentaciones podrían ser superiores a los que se mencionaron inicialmente, lo que alimentó el debate.

En este contexto, Pampita optó por dar su versión y explicar cómo maneja su actividad profesional, en medio de un tema que generó repercusión en el ámbito mediático.