Mica Viciconte no quiso hablar y generó incertidumbre sobre la fiesta de 15 de la hija de Cubero

Mica Viciconte volvió a quedar en el centro de la escena tras un nuevo capítulo del conflicto mediático con Nicole Neumann y Fabián Cubero. En medio de las repercusiones, evitó dar definiciones públicas y dejó una frase que generó dudas sobre la realización de la fiesta de 15 de Allegra.

La situación se dio luego de una semana marcada por cruces y declaraciones entre los protagonistas, que volvieron a exponer la interna familiar. En ese contexto, la influencer fue abordada por la prensa y optó por no profundizar en el tema.

En diálogo con un programa televisivo, intentó bajar el tono del conflicto: “De todo esto que pasó, no voy a dar mi opinión, porque si digo algo, se malinterpreta”, sostuvo.

La frase que generó dudas

El momento que más llamó la atención se produjo cuando fue consultada por la organización de la fiesta de 15 de Allegra, un evento que había quedado bajo su seguimiento.

Ante la pregunta sobre si el festejo se llevaría a cabo, respondió: “Pregúntenle al padre. Le preguntan a Fabi y él les va a contestar”, lo que generó sorpresa y abrió interrogantes sobre la planificación.

Viciconte y Cubero.

Luego, explicó su postura ante la insistencia periodística: “No quiero meterme ni decir algo que después se malinterpreta. Me agoté, no tengo ganas de decir nada de nada”.

El impacto del conflicto en la vida personal

En otra entrevista, Mica Viciconte volvió a mostrarse cauta y evitó referirse tanto a las declaraciones de Nicole Neumann como al vínculo con las hijas del exfutbolista.

Sin embargo, reconoció que la situación tiene consecuencias en el plano personal: “Estas situaciones afectan a la pareja en general, tampoco podemos fingir demencia”, expresó.

A pesar del contexto, intentó transmitir tranquilidad y remarcó que prefiere no seguir alimentando la polémica. “No voy a hablar de nada”, reiteró.