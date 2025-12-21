Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte en el ring de Párense de Manos 3

Flor Vigna y Mica Viciconte se subieron al ring en Párense de Manos 3, el evento boxístico amateur organizado por Paren La Mano, el programa que conduce Lucas Rodríguez, este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, ante una multitud que siguió cada round con máxima expectativa.
Flor Vigna y Mica Viciconte se subieron al ring en Párense de Manos 3 y protagonizaron uno de los combates más esperados del evento celebrado en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El cruce, cargado de historia mediática y deportiva, convocó a miles de personas que colmaron la cancha de Huracán para presenciar un duelo que combinó boxeo amateur, show y rivalidad.
El triunfo quedó en manos de Flor Vigna, quien se impuso por puntos y en decisión unánime tras lanzar más golpes y mostrar mayor precisión en sus envíos. A pesar del resultado, Mica Viciconte presentó una dura resistencia y complicó a la cantante durante varios pasajes del combate, en lo que fue su primera experiencia formal dentro del ring.
La pelea se desarrolló a lo largo de tres rounds intensos y parejos, con momentos de dominio alternado y un clima de tensión que se sostuvo hasta la lectura de las tarjetas. El público acompañó cada acción con cánticos y aplausos, reforzando el carácter histórico del enfrentamiento.
Un ingreso espectacular y una rivalidad que se renueva
La primera en hacer su entrada fue Flor Vigna, decidida a convertir su presentación en un verdadero show. Desde la introducción de Luquitas Rodríguez —“Ella peleó el año pasado, fue la argentina que puso la bandera argentina en lo más alto de Párense de Manos. Tiene 31 años, esta vez pesó 62 kilos ochocientos. En la esquina roja va a estar Flor Vigna”— el estadio entendió que el espectáculo estaba en marcha.
Vigna recorrió la pasarela rodeada de bailarines, con una puesta en escena que elevó la temperatura del Ducó. Micrófono en mano, lanzó un mensaje que encendió al público: “El día de hoy es un sueño para mí, pero también uno de los desafíos más grandes de toda mi vida. Hoy dos leonas se sacan la cabeza en el ring ¿están listos?”.
El despliegue continuó con la interpretación de su canción Apunta y dispara, mientras era levantada en el aire por los bailarines. La escena reforzó el clima épico del evento y dejó en claro que el cruce iba mucho más allá de un simple combate amateur.
El ingreso de Viciconte y la definición del combate
Por su parte, Mica Viciconte ingresó acompañada por su familia, todos vestidos con remeras verdes, color que la identifica desde su paso por Combate. La elección funcionó como un símbolo de pertenencia y respaldo en una noche cargada de emociones.
Viciconte sumó música y concentración a su caminata hacia el ring, respaldada también por su pareja y entrenador. El clima se volvió aún más espeso cuando ambas competidoras se encontraron frente a frente, listas para saldar cuentas en el cuadrilátero.
Tras tres rounds repletos de intensidad, la definición quedó en manos de los jurados, que fallaron de manera contundente a favor de Flor Vigna.