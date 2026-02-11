El post de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre supuestos “ritos satánicos” en los recitales de Milo J causaron un gran revuelo en el ámbito artístico. La actriz y cantante, en una entrevista con Pia Shaw para La Nación, hizo una acusación directa al joven músico, asegurando que este estaría "poseído" y que en uno de sus shows habría llevado a cabo un ritual umbanda. "Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno", afirmó Rincón.

Estas declaraciones no solo apuntaron a la práctica espiritual, sino que también pusieron en duda la autenticidad del joven artista. La actriz, conocida por su actitud desinhibida, declaró que ya no le importaba ser tildada de "loca" por expresar sus creencias, subrayando que "todo está a la vista" y que el público debería tomar sus palabras con seriedad. Esta acusación, lanzada en un momento mediático de gran exposición, rápidamente generó debates en redes sociales y en diversos medios, alcanzando incluso a otros artistas.

La respuesta de Aldana Ríos, madre y mánager de Milo J

Ante las acusaciones, Milo J decidió no entrar en una confrontación directa. Sin embargo, la respuesta más contundente vino de su madre y mánager, Aldana Ríos. A través de sus redes sociales, Ríos publicó un video recopilatorio con imágenes del músico en momentos cotidianos: riendo, disfrutando con amigos y en diversas situaciones alegres. Esta clara muestra de la faceta más humana de Milo J desarmó uno de los principales argumentos de Rincón, quien había señalado que el joven músico "no sonríe nunca".

Acompañado de la frase: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”, Aldana Ríos desmanteló las acusaciones sobre la falta de expresiones de alegría en la vida del artista. El video fue ampliamente compartido por los seguidores del músico, quienes comenzaron a replicar el contenido y a manifestar su apoyo incondicional. La estrategia fue clara: en lugar de alimentar la confrontación mediática, el entorno de Milo J optó por reafirmar su identidad artística y personal.

Una estrategia de apoyo y contención familiar

La familia de Milo J decidió no alimentar el conflicto ni enfrentarse directamente a Andrea Rincón. En lugar de eso, optaron por mostrar la realidad del joven a través de imágenes que reflejaban su verdadera personalidad.

Este giro en la narrativa muestra cómo, ante los ataques mediáticos, la estrategia de Milo J y su familia fue centrarse en la importancia de mostrar al artista en su faceta más genuina. Mientras tanto, la acusación de "ritos satánicos" sigue generando controversia, pero la respuesta directa del entorno de Milo parece haber sido efectiva en desactivar los argumentos de Rincón.