María Becerra disfrutó días de relax en Costa Rica con su familia y J Rei

La cantante compartió imágenes de su descanso en playas del Pacífico junto a su familia y su pareja, J Rei. Entre surf, naturaleza y momentos íntimos, las postales del viaje despertaron miles de reacciones en redes sociales.
La cantante argentina María Becerra realizó una pausa en su agenda artística y eligió Costa Rica como destino para disfrutar de unas vacaciones familiares. El viaje tuvo como escenario principal a Santa Teresa, una de las playas más reconocidas del Pacífico por su impronta surfer, su estilo bohemio y sus paisajes naturales.
Durante varios días, la artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron jornadas de descanso, conexión con la naturaleza y tiempo de calidad junto a sus seres queridos. Las publicaciones mostraron escenas de playa, atardeceres, caminatas junto al mar y momentos de relax absoluto.
Playa, surf y descanso
En las postales difundidas, Becerra apareció con looks playeros, bikinis y pareos, en sintonía con el clima tropical del lugar. Las imágenes incluyeron chapuzones en el mar, descanso bajo palmeras y recorridas por la costa, en un entorno marcado por la tranquilidad y la simpleza.
El viaje no se limitó únicamente al turismo tradicional. También hubo espacio para actividades vinculadas al estilo de vida local, como el disfrute del mar y el contacto permanente con el entorno natural que caracteriza a la región.
Tiempo en familia
Uno de los aspectos más destacados del viaje fue la presencia de su familia, con quienes compartió gran parte de la estadía. Las imágenes reflejaron abrazos, risas y momentos cotidianos que evidenciaron el carácter íntimo y afectivo de la escapada.
En uno de sus posteos, la cantante expresó: “La familia en Costa Rica. No puedo pedir nada más. Gracias Dios, gracias vida. Qué lugar más mágico, me enamoré”, mensaje que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores.
Romance y naturaleza
La escapada también incluyó la compañía de su pareja, J Rei, quien formó parte activa del viaje. Lejos de los compromisos profesionales y el ritmo acelerado de la rutina, la pareja optó por planes simples, como caminatas por la playa y largas tardes frente al mar.
El entorno natural de Santa Teresa, con su combinación de selva y océano, fue el marco elegido para mostrarse relajados y conectados con el paisaje, en una experiencia marcada por la calma y el disfrute sin
apuros.
Mensajes de agradecimiento
En otra de sus publicaciones, María Becerra resumió el espíritu del viaje con una frase breve pero contundente: “Pura vida. Costa Rica, te amo. Te voy a extrañar mucho”. Con ese mensaje, dejó en claro el impacto positivo que tuvo la experiencia en su estado de ánimo.
Con este “último dumpsito”, como ella misma definió al cierre de la serie de imágenes, la artista transmitió una sensación de bienestar y energía renovada, antes de retomar sus actividades profesionales.