Video: automovilista golpeó a un colectivero tras un incidente vial en Paraná

Policiales A lo "Relatos Salvajes"

10 de Febrero de 2026
Conductor golpeó a un colectivero. Un violento episodio se registró este lunes en la intersección de calles Salta y Rosario del Tala de Paraná, donde una discusión por un presunto roce vehicular derivó en una agresión física contra un chofer de colectivo urbano.

Automovilista golpeó a un colectivero tras un incidente vial en Paraná

Según las primeras informaciones, un automóvil que se encontraba estacionado cerca de una garita habría sido rozado por una unidad del transporte público. Lejos de canalizar el reclamo por las vías correspondientes, el propietario del vehículo reaccionó de manera descontrolada, subió al colectivo y agredió al conductor, publicó Reporte100.7

 

Testigos indicaron que el automovilista reclamaba airadamente que el colectivo le había “rayado el auto”, pero el intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, sin que el atacante tuviera en cuenta la presencia de terceros ni las consecuencias de su accionar.

 

El video del tenso momento

Temas:

Conductor Paraná colectivo violento episodio
