Violación en Santa Elena: dieron de alta a la adolescente y revocaron la domiciliaria al imputado

La adolescente de 15 años cuyo caso es investigado por la Justicia tras un hecho ocurrido en Santa Elena fue dada de alta médica en las últimas horas, luego de permanecer internada varios días en el Hospital San Martín de Paraná. La joven había sido sometida a una intervención quirúrgica y a un estricto seguimiento clínico debido a la gravedad de su estado de salud al momento de su ingreso.

Según se confirmó, la evolución fue favorable y permitió que los profesionales autorizaran el alta hospitalaria. A partir de ahora, la menor continuará su recuperación en la ciudad de Paraná, en el domicilio de un familiar y bajo el control cercano del equipo médico que la asistió durante su internación.

La derivación a la capital entrerriana se había concretado por la complejidad del cuadro clínico, en el marco de una causa judicial de alto impacto que generó profunda conmoción social en Santa Elena y la región.

Evolución médica y acompañamiento

Desde el entorno familiar señalaron que, si bien la adolescente ya se encuentra fuera de peligro, el proceso de recuperación será progresivo y requerirá acompañamiento médico y psicológico. La decisión de que permanezca en Paraná responde a la necesidad de facilitar el acceso permanente a profesionales especializados.

El caso despertó una fuerte reacción en la comunidad de Santa Elena, donde vecinos y familiares siguieron con atención tanto la evolución de la joven como las resoluciones judiciales adoptadas respecto del imputado.

La investigación continúa bajo reserva, debido a la edad de la víctima y a la gravedad de los delitos que se analizan en el expediente.

Revocaron la prisión domiciliaria del acusado

En paralelo al alta médica, se produjeron novedades relevantes en el plano judicial. El viernes último, la Justicia resolvió revocar la prisión domiciliaria que había sido otorgada a Luca Benítez, de 22 años, imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abandono de persona, en una causa vinculada a hechos ocurridos en Santa Elena, publicó La Sexta.

El acusado había sido beneficiado inicialmente con arresto domiciliario por un plazo de 30 días, decisión que generó un fuerte rechazo social. Tras una nueva evaluación del caso y la ampliación de la imputación, se ordenó su traslado nuevamente a la Jefatura Departamental La Paz, donde permanece detenido.