Boca: Riquelme reunió al plantel tras la derrota ante Vélez

Tras la derrota de Boca por 2 a 1 ante Vélez, Juan Román Riquelme reunió al cuerpo técnico y a los referentes del equipo para manifestar su preocupación por la imagen mostrada en Liniers y analizar cómo revertir la situación en el futuro cercano.
La caída frente a Vélez generó un fuerte descontento tanto entre los hinchas como dentro del club. Claudio Úbeda, director técnico, decidió cancelar el día libre que tenía pautado el plantel y citó a todos los jugadores en Ezeiza para realizar entrenamientos de recuperación y de mayor intensidad. El objetivo fue mejorar la intención de juego y la capacidad ofensiva del equipo, especialmente fuera de la Bombonera, donde Boca ha mostrado dificultades en los últimos años.
El entrenamiento vespertino concluyó con una reunión de Riquelme con los referentes del plantel, entre ellos Leandro Paredes, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel. Durante la charla, el presidente expresó su preocupación por la imagen del equipo y la necesidad de mejorar los rendimientos en los próximos partidos. Los jugadores y el cuerpo técnico compartieron su análisis y se comprometieron a buscar soluciones para revertir la situación.
Este tipo de reuniones no es nuevo en Boca. Cada vez que el equipo atraviesa una mala racha o deja una imagen preocupante, Riquelme se reúne con el cuerpo técnico y los jugadores para transmitir su opinión y evaluar el estado anímico del plantel. El último encuentro de este estilo se registró a mediados del año pasado, durante la racha más larga sin victorias de la institución.
Oportunidad de recuperación en casa
El próximo domingo, Boca tendrá la posibilidad de redimirse frente a Platense en la Bombonera por la quinta jornada del Torneo Apertura. Además, jugará otros dos partidos consecutivos en su estadio ante Racing y Gimnasia de Mendoza, y tendrá un compromiso por Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy.
El calendario le ofrece a Boca una oportunidad favorable para recuperar confianza, considerando que en los últimos dos años perdió apenas cuatro encuentros en la Bombonera y que enfrentará rivales que permiten reforzar tanto la defensa como el ataque. La concentración y la corrección de errores serán clave para mejorar el rendimiento fuera de casa y volver a mostrar la versión competitiva que los hinchas esperan, según comentó TyC Sports.
Con tres partidos consecutivos en la Bombonera y un calendario accesible, Boca busca revertir la pálida imagen dejada en Liniers y recuperar la confianza de los seguidores. El desafío es mantener la consistencia, fortalecer la intención ofensiva y defensiva, y asegurar un inicio de temporada más sólido, tanto en el torneo local como en los compromisos por Copa Argentina.