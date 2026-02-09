Boca suma otra preocupación física: un titular salió lesionado y es duda

La noche del lunes dejó más dudas que certezas para Boca en Liniers. A la derrota frente a Vélez Sarsfield se le agregó una nueva preocupación médica que vuelve a complicar el armado del equipo. Juan Barinaga, titular en el lateral derecho, sintió una molestia en el complemento, miró al banco de suplentes y solicitó el cambio, situación que encendió las alarmas en un plantel que arrastra varias bajas.

El encuentro ya venía cuesta arriba desde el juego y el resultado. Más allá del gol de Iker Zufiaurre, el rendimiento colectivo volvió a ser irregular fuera de la Bombonera y el equipo no logró sostener el trámite. En ese contexto, la salida del defensor a los 25 minutos del segundo tiempo profundizó la preocupación del cuerpo técnico.

En lugar del ex Belgrano ingresó Marcelo Weigandt, quien reapareció como alternativa tras regresar de su préstamo. El cambio respondió estrictamente a la dolencia física, ya que el futbolista pidió la modificación apenas notó el dolor.

Qué dijo Ubeda sobre la molestia

Tras el partido, el entrenador Claudio Ubeda intentó llevar calma en la conferencia de prensa. El DT explicó que, en principio, no se trataría de una lesión de gravedad, aunque remarcó que habrá estudios para confirmarlo.

“Fue una molestia que no parece tener gravedad. Por lo poco que hablé con el médico no sería nada importante, ojalá que sea así”, expresó el técnico, tratando de bajar la tensión en torno al estado del lateral.

Juan Barinaga. Foto: Archivo.

De todos modos, el contexto hace que cualquier dolencia genere inquietud, porque el conjunto xeneize ya arrastra una larga lista de jugadores en recuperación. Cada nueva salida por cuestiones musculares impacta directamente en la planificación semanal.

Una enfermería cada vez más poblada

El problema no es aislado. El elenco de la Ribera cuenta actualmente con varios futbolistas entre algodones: Edinson Cavani, Ander Herrera, Exequiel Zeballos, Alan Velasco y otros nombres continúan con distintos tratamientos médicos. Ese panorama obligó al cuerpo técnico a rotar más de lo previsto y a recurrir a alternativas del plantel.

La única noticia positiva de la jornada fue el regreso de Miguel Merentiel, que sumó minutos tras dejar atrás un desgarro, aunque todavía evidenció falta de ritmo.

Mientras se aguardan los estudios de Barinaga, Boca ya piensa en el próximo compromiso del torneo, donde buscará recuperar piezas y cortar la racha de contratiempos físicos que condicionaron este arranque de temporada.