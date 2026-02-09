 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Fiesta Provincial del Yeso celebra su edición 48 en Hernandarias con artistas nacionales

9 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

El tradicional encuentro se realizará el 14 y 15 de febrero en el anfiteatro municipal con música en vivo, danzas y participación de talentos regionales. Autoridades destacaron el impacto cultural, turístico y económico que genera cada verano en la localidad.

Con el verano en marcha y el calendario cultural activo en distintos puntos de Entre Ríos, la localidad de Hernandarias se prepara para uno de sus eventos más representativos. La Fiesta Provincial del Yeso tendrá este fin de semana su 48ª edición y volverá a convocar a vecinos y visitantes con dos jornadas de espectáculos musicales, danzas tradicionales y propuestas pensadas para toda la familia.

 

El encuentro se desarrollará el 14 y 15 de febrero en el Anfiteatro Municipal Valentín Pitín Pérez, un escenario natural ubicado sobre las barrancas del Paraná que cada año funciona como punto de reunión para miles de personas.

 

 

La presentación oficial se realizó en el Museo de Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales y municipales remarcaron la continuidad del festival como una de las celebraciones con mayor identidad en el departamento Paraná.

 

Identidad y movimiento cultural

 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, subrayó el valor simbólico del evento y su impacto más allá del espectáculo.

 

“Es una fiesta con mucha historia y con una marca identitaria muy fuerte. La gente se la apropia, la disfruta y genera movimiento artístico, cultural, pero también económico”, señaló durante la presentación, al tiempo que invitó a los entrerrianos a sumarse a la propuesta.

 

El funcionario sostuvo que este tipo de celebraciones se consolidaron como parte del circuito turístico provincial y explicó que, con el paso de los años, fueron ampliando su convocatoria.

 

Expectativas en la localidad

 

Desde el municipio anfitrión también remarcaron el entusiasmo con el que se vive la previa. El intendente Juan Maldonado destacó que la celebración forma parte de la identidad del pueblo.

 

“Es algo que disfrutamos desde hace mucho tiempo y queremos hacer extensiva la invitación. Mucha gente de otras ciudades ya está eligiendo venir porque se genera un ambiente muy lindo, familiar, y el lugar ayuda muchísimo”, expresó.

 

En la misma línea, la coordinadora cultural Agustina Kliphart explicó que la organización apunta a una programación amplia, con opciones para distintos públicos.

“Tratamos de sostener artistas de renombre nacional, pero también dar espacio a nuestros talentos. La idea es que el festival represente a la comunidad y que todos se sientan parte”, indicó.

 

 

Música, danza y artistas invitados

 

La grilla incluirá presentaciones de Mario Pereyra, Juan Fuentes y La Nueva Luna, junto a ballets folclóricos, parejas de baile y los ganadores del certamen Pre Yeso, que tendrán la posibilidad de subir al escenario principal.

 

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma online o en puntos físicos de la localidad. Con expectativas de una importante concurrencia, la Fiesta Provincial del Yeso vuelve a posicionarse como una de las citas más fuertes del verano entrerriano, combinando tradición, música popular y participación comunitaria.

 

