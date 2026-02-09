Mensajes de encuentro y fotos: las pruebas que comprometen al detenido por el caso del joven calcinado

Mensajes de encuentro y fotos: las pruebas que vinculan al detenido con el crimen del joven calcinad

La investigación por el crimen de Luciano Emerí, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un auto incendiado en un camino rural de Cerrito, continúa avanzando con la incorporación de nuevas pruebas que comprometerían al único detenido en la causa, identificado como J.P.S., de 21 años.

Según indicaron fuentes judiciales, el joven detenido habría sido el último contacto conocido de la víctima. En la tarde de este viernes se confirmó que permanecerá 30 días con prisión preventiva en la Unidad Penal N°1, imputado por el delito de homicidio agravado criminis causa, mientras se profundiza la investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Los elementos incorporados a la causa

El abogado defensor del imputado, Boris Cohen, explicó que el proceso se encuentra en una etapa inicial. “La investigación comenzó para nosotros el día viernes. Por la tarde hubo una audiencia en la que la fiscalía solicitó la detención preventiva por 30 días, pedido al que hizo lugar la jueza”, señaló.

Cohen detalló que, hasta el momento, el legajo es reducido. “Es muy poco lo que hemos podido conocer. Hay como elementos de prueba un mensaje de WhatsApp entre la víctima y el detenido, donde se habrían citado en horas de la noche en la localidad de Cerrito, y algunas fotografías de cámaras del ejido urbano que muestran el desplazamiento del vehículo en el que él se conducía”, indicó.

El letrado precisó que el rodado registrado en las imágenes sería propiedad del padre del detenido y que esos registros forman parte del análisis central de la causa.

Situación del detenido y pericias pendientes

Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de declarar, ejerciendo su derecho constitucional. “Nosotros lo asistimos con una defensa técnica en resguardo de las garantías que tiene cualquier ciudadano sometido a un proceso penal”, sostuvo Cohen, quien aclaró que la prisión preventiva es una medida prorrogable.

Además, confirmó que se realizarán pericias sobre dispositivos electrónicos. “Hay dos teléfonos que serán analizados, ya que la jueza de Garantías autorizó el acceso a esa información. A partir de los resultados que arrojen esas pericias seguramente habrá novedades”, expresó.

El abogado agregó que el joven es oriundo de Cerrito, pero se encontraba estudiando en Paraná, y fue aprehendido a la salida de la universidad.

El vehículo, una pieza clave

En el marco de la investigación, los peritos realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo considerado clave desde el inicio. En ese contexto, durante la noche del jueves se llevaron adelante procedimientos en una vivienda de Cerrito, donde se secuestró una camioneta Toyota Hilux.

El rodado fue sometido primero a pericias externas y luego trasladado a Paraná para un análisis más profundo de su interior, con el objetivo de determinar si existen elementos que lo vinculen directamente con el crimen.

Durante ese operativo también se secuestró evidencia balística, la cual será cotejada con otros elementos hallados en el auto incendiado y con material recolectado en las inmediaciones del lugar donde apareció el perro de la víctima, que fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego.