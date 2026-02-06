Crimen en Cerrito: el detenido fue “el último contacto de la víctima” y el perro sería un indicio clave

Avanza la causa por el crimen de Luciano Émery cuyo cuerpo fue hallado cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en un camino rural de Cerrito (departamento Paraná) y por el hecho fue detenido un sospechoso que, según indicaron fuentes del caso, habría sido el último contacto conocido de la víctima. "Se trataría de un joven de 21 años y de apellido Sotelo que sería estudiante universitario y recientemente habría iniciado a cursar sus estudios en UTN Paraná", según la información brindada por Javier Aragón el Radio La Voz.

Al respecto, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, explicó a Elonce que, tras las primeras diligencias realizadas en la escena del hecho y el análisis de evidencias recolectadas en las horas iniciales, se trabajó sobre la hipótesis de una “muerte violenta” y se desplegaron distintas medidas para reconstruir los movimientos previos al crimen.

La investigación incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo que los investigadores consideraban clave desde el inicio. En ese marco, durante la noche del jueves se desarrollaron procedimientos en una vivienda de Cerrito, donde fue secuestrada una camioneta Toyota Hilux que fue sometida a pericias externas y luego trasladada a Paraná para un examen más profundo en su interior.

El perro sería un indicio clave

Durante el operativo también se secuestró evidencia balística en la vivienda, la cual será cotejada con otros elementos encontrados en el auto incendiado y con material levantado en cercanías de donde apareció el perro de la víctima, que fue hallado muerto con una herida de arma de fuego.

El perro de Emeri fue hallado muerto, con una herida de bala (foto redes sociales)

“El perro habría estado en todo momento con Émery, dentro del vehículo. Salió de la casa junto a él y luego el animal apareció (muerto) en un lugar determinado, que entendemos podría ser el sitio donde ocurrió el hecho, y no donde finalmente se encontró el vehículo”, explicó el comisario.

En relación al vehículo incendiado, el comisario confirmó la existencia de “dos orificios compatibles con disparos de arma de fuego” que, de acuerdo a los primeros indicios, se habrían producido “de adentro hacia afuera”. No obstante, remarcó que la mecánica de lo ocurrido aún debe establecerse con precisión.

Identificación por ADN y rol del padre

El caso continúa bajo secreto parcial debido a la complejidad de la investigación. La víctima todavía no fue identificada oficialmente de manera científica, ya que el estado del cuerpo impidió el reconocimiento por huellas dactilares. Por ese motivo, se inició el proceso de identificación mediante ADN, lo que demandará varios días.

Crimen en Cerrito / Luciano Émery, víctima de homicidio

Delavalle señaló además que el padre del joven, un policía retirado, mantuvo contacto desde el inicio con los investigadores y colaboró con información vinculada a la búsqueda del perro, que según se cree acompañó a la víctima hasta momentos previos al desenlace.

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie le da derecho a quitarle la vida a otro”, había publicado el padre de la víctima en redes sociales, según pudo saber Elonce.

Detención e hipótesis en análisis

Sobre el detenido, el comisario indicó que se trata de un joven de 21 años, oriundo de Cerrito, localizado en Paraná, donde se encontraba para estudios médicos. En base a distintos elementos obtenidos en las primeras etapas de la pesquisa, la Fiscalía dispuso su detención. “Es la persona que nosotros creemos que estuvo junto con el chico al momento que sucedió el hecho”, afirmó, sin brindar detalles para no comprometer la causa.

La camioneta secuestrada en Cerrito

Los investigadores trabajan con múltiples hipótesis sobre el móvil, aunque evitaron confirmar versiones que circulan en la ciudad y que vinculan a la víctima con la venta de estupefacientes al menudeo. “Son dichos, pero no queremos ventilar elementos porque la investigación recién arranca y entendemos que puede haber más personas involucradas”, sostuvo el comisario.

No obstante, trascendió que, hace aproximadamente dos años, Émery había estado bajo sospecha en una investigación policial vinculada a una posible venta de estupefacientes al menudeo, aunque aquella causa no reunió pruebas en su contra, según había publicado Análisis.

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, titular de la Unidad de Delitos Complejos, quien definirá la calificación legal e imputación en las próximas horas, a medida que se incorporen resultados periciales y forenses.