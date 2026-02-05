Cuerpo calcinado en Cerrito: detuvieron a un joven y secuestraron un vehículo

La investigación por la reciente muerte violenta en Cerrito continúa desarrollándose con múltiples medidas judiciales y operativos policiales en simultáneo. Este jueves se concretó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Cerrito, mientras que en Paraná se produjo una detención vinculada al caso que conmociona a la región.

La causa se inició tras el hallazgo de un cadáver calcinado dentro de un vehículo completamente incendiado, encontrado durante la madrugada de este martes en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas nacionales 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito.

Avances en los operativos y medidas judiciales

Se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de esa localidad, procedimiento que se encontraba en curso durante las últimas horas. Como resultado, se concretó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, elemento considerado de interés para la causa y un teléfono celular.

En paralelo, se produjo la detención de un joven de 21 años en la vía pública, sobre avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná.

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, titular de la Unidad de Delitos Complejos, quien coordina las medidas judiciales y los operativos en curso.

Identidad de la víctima y líneas de investigación

La víctima sería Luciano Emeri, de 25 años, hijo de un policía retirado. El vehículo en el que fue encontrado apareció totalmente quemado.