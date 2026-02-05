 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Cuerpo calcinado en Cerrito: detuvieron a un joven y secuestraron un vehículo

Tras el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en Cerrito, la investigación avanza con allanamientos en la localidad y en Paraná. Se secuestró una camioneta y se detuvo a un joven de 21 años.

5 de Febrero de 2026
El vehículo fue secuestrado en Cerrito.
El vehículo fue secuestrado en Cerrito.

REDACCIÓN ELONCE

Tras el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en Cerrito, la investigación avanza con allanamientos en la localidad y en Paraná. Se secuestró una camioneta y se detuvo a un joven de 21 años.

La investigación por la reciente muerte violenta en Cerrito continúa desarrollándose con múltiples medidas judiciales y operativos policiales en simultáneo. Este jueves se concretó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Cerrito, mientras que en Paraná se produjo una detención vinculada al caso que conmociona a la región.

La causa se inició tras el hallazgo de un cadáver calcinado dentro de un vehículo completamente incendiado, encontrado durante la madrugada de este martes en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas nacionales 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito.

Avances en los operativos y medidas judiciales

Se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de esa localidad, procedimiento que se encontraba en curso durante las últimas horas. Como resultado, se concretó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, elemento considerado de interés para la causa y un teléfono celular.

 

En paralelo, se produjo la detención de un joven de 21 años en la vía pública, sobre avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná.

 

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, titular de la Unidad de Delitos Complejos, quien coordina las medidas judiciales y los operativos en curso.

 

Identidad de la víctima y líneas de investigación

La víctima sería Luciano Emeri, de 25 años, hijo de un policía retirado. El vehículo en el que fue encontrado apareció totalmente quemado.

Temas:

Cerrito cuerpo calcinado investigación en curso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso