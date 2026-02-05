La Justicia federal rechazó cautelar y habilitó el traslado del sable corvo de San Martín

La Justicia federal rechazó este jueves la medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, que buscaba impedir el traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. La resolución habilita el envío de una de las piezas más emblemáticas de la historia argentina.

La decisión fue adoptada por la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, quien confirmó el rechazo del planteo judicial y dejó firme la posibilidad de concretar el traslado al cuartel ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En su resolución, la magistrada no consideró acreditada la postura de los demandantes, quienes sostenían que la donación del sable había sido “con cargo”, es decir, con la obligación accesoria de que permaneciera en el Museo Histórico Nacional como lugar de guarda.

Fundamentos judiciales y antecedentes históricos

Marra Giménez también señaló que el sable corvo ya había permanecido durante décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos, luego de los robos sufridos en la década de 1960, hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso su restitución al museo mediante un decreto.

La jueza entendió que no existen elementos suficientes que obliguen al Estado a mantener la pieza exclusivamente en el museo, y recordó que el bien fue donado al Estado Nacional en 1897 con el objetivo de asegurar su preservación y custodia estatal.

La resolución judicial habilita así la concreción del acto oficial previsto para este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei encabezará el traspaso en el Campo de la Gloria, sitio histórico donde el General San Martín derrotó a las fuerzas realistas en 1813.

Decreto presidencial y repercusiones institucionales

El traslado del sable corvo de San Martín había sido dispuesto por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece como nuevo destino la sede del Regimiento de Granaderos, en avenida Luis María Campos 554 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo responsabilidad directa del Ejército.

Según los considerandos del decreto, el sable integra el patrimonio histórico nacional y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía y la independencia argentina, motivo por el cual se remarcó la necesidad de garantizar su preservación, seguridad e integridad.

En medio de la controversia, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable. Al referirse al conflicto, expresó que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.