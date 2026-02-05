Hallaron en el Mar Argentino una criatura marina tan grande como un colectivo

Una campaña científica en aguas del Atlántico Sur dejó una imagen tan inusual como impactante. Investigadores argentinos registraron una medusa de dimensiones extraordinarias en el Mar Argentino, un ejemplar que por su tamaño fue comparado con un colectivo escolar y que sorprendió incluso a especialistas acostumbrados a explorar las profundidades.

El hallazgo se produjo durante la expedición “Vida en los extremos”, encabezada por equipos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad de Buenos Aires, que recorrieron zonas poco documentadas del lecho oceánico entre Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Un registro poco frecuente

La especie observada corresponde a la Stygiomedusa gigantea, conocida como medusa fantasma gigante. Fue filmada a unos 253 metros de profundidad, en el talud continental, mientras el equipo operaba un vehículo submarino remoto de alta tecnología.

De acuerdo con los investigadores, el ejemplar presentaba una longitud cercana a los 11 metros si se consideran sus brazos bucales extendidos. Estas estructuras, similares a grandes cintas, pueden superar los 10 metros y son utilizadas para capturar plancton y peces pequeños.

"Hallazgo argentino" Porque científicos argentinos capturaron imágenes de una medusa gigante que puede alcanzar el tamaño de un autobús escolar: fue vista a 250 metros de profundidad en Argentina. pic.twitter.com/WFa9E6J5Hy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 5, 2026

A diferencia de otras medusas, no posee tentáculos urticantes. Su forma y desplazamiento lento le otorgan un aspecto llamativo, lo que hizo que el video generara asombro dentro del propio equipo científico.

Tecnología para explorar sin dañar

El registro fue posible gracias al uso de un robot operado de forma remota capaz de descender a miles de metros sin alterar el entorno. Este sistema permite obtener imágenes en alta definición y observar el comportamiento natural de las especies, algo que antes resultaba complejo con métodos tradicionales como las redes de arrastre.

Los especialistas remarcaron que este tipo de herramientas mejoran la calidad de la información y reducen el impacto ambiental de las investigaciones.

Un ecosistema aún poco conocido

La aparición de esta medusa vuelve a poner el foco en la biodiversidad del Mar Argentino, considerado por la comunidad científica como una de las áreas menos exploradas del Atlántico Sur. Desde su primera descripción en 1910, la Stygiomedusa gigantea fue documentada apenas unas 130 veces en todo el mundo.

Durante la misma campaña también se registraron otros fenómenos poco habituales, como una caída de ballena en aguas profundas y arrecifes de corales de gran extensión. Para los investigadores, estos descubrimientos refuerzan la idea de que aún queda una enorme cantidad de vida por conocer bajo el océano.