 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Villaguay

Fatal choque frontal sobre Ruta 6: “Uno de los dos camiones invadió el carril contrario”

La víctima tenía 23 años y conducía un camión que transportaba pollos. Otras cuatro personas resultaron con lesiones leves. Comisario estimó a Elonce que “el sueño pudiera haber sido uno de los factores” determinantes del choque fatal.

5 de Febrero de 2026
Choque fatal sobre Ruta 6
Choque fatal sobre Ruta 6 Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

La víctima tenía 23 años y conducía un camión que transportaba pollos. Otras cuatro personas resultaron con lesiones leves. Comisario estimó a Elonce que “el sueño pudiera haber sido uno de los factores” determinantes del choque fatal.

Un transportista de 23 años murió en horas de la mañana de este jueves como consecuencia de un violento choque entre dos camiones ocurrido sobre el kilómetro 75 de la ruta provincial 6, en la zona de Mojones Norte, departamento Villaguay.

 

El siniestro involucró a un camión Ford Cargo 916 perteneciente a la empresa Noelma, que trasladaba pollos y productos avícolas desde San José con destino a La Paz, y a un camión cerealero Mercedes Benz 1633 que circulaba en sentido contrario rumbo a Villaguay.

“La colisión fue casi frontal y lamentablemente, a raíz del accidente, el conductor del Ford Cargo falleció en el lugar de forma instantánea”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reisenauer. El comisario precisó que la víctima era oriunda de Villa Elisa y, por respeto a la familia, evitó brindar su identidad.

 

En relación a la mecánica del siniestro, Reisenauer indicó que de manera preliminar se estima que “el camión de menor porte habría invadido el carril contrario por motivos que aún se desconocen”. No obstante, aclaró que las causas exactas continúan bajo investigación.

Fatal choque frontal de camiones sobre Ruta Provincial 6

El conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años, sufrió un golpe en el hombro izquierdo y se encuentra fuera de peligro. “La ruta estaba en perfecto estado en todo el trayecto y la visibilidad era buena, ya que estaba amaneciendo”, señaló el jefe policial, aunque no descartó que “el sueño pudiera haber sido uno de los factores”, algo que todavía no pudo determinarse.

 

Como consecuencia del impacto, la calzada quedó cubierta de maíz y mercadería avícola, lo que dio cuenta de la violencia del choque. En el siniestro también se vio involucrado un automóvil Volkswagen Gol Country que circulaba de norte a sur, en el que viajaban un matrimonio de 61 y 63 años junto a su nieta de 14, todos oriundos de Sauce de Luna.

Choque fatal sobre Ruta 6
Choque fatal sobre Ruta 6

 

“El auto colisionó contra el acoplado que quedó sobre la cinta asfáltica segundos después del primer impacto, ya que no llegó a frenar a tiempo. Afortunadamente, no circulaba a gran velocidad y sus ocupantes solo sufrieron lesiones leves”, explicó Reisenauer.

 

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, efectivos de la Jefatura Departamental Villaguay, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias médicas, quienes asistieron a los heridos y realizaron las tareas de rigor.

Temas:

Choque fatal en ruta 6 choque de camiones fatal siniestro tragedia vial en ruta 6
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso