Quisieron hacer el “robo del siglo” pero los descubrieron: hay 10 detenidos

Desbarataron una banda que excavaba un túnel para robar un banco en Montevideo. Hasta el momento hay 10 detenidos y un prófugo.
La Policía de Uruguay desarticuló una organización criminal integrada por ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos que había excavado un túnel subterráneo con el presunto objetivo de robar un banco en el centro histórico de Montevideo.
El operativo, denominado “Operación Blindaje”, se llevó a cabo el martes por la tarde tras varios meses de tareas de inteligencia y seguimiento. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad allanaron un local que funcionaba como base logística del plan, desde donde se inició la excavación hacia el sistema de alcantarillado de la capital.
Según confirmó la Fiscalía, se realizó una audiencia judicial con una decena de detenidos. Cinco de ellos fueron capturados dentro del túnel o en el sistema de drenaje, mientras que otros cuatro fueron detenidos en el balneario El Pinar, en el departamento de Canelones. Además, la Justicia libró una orden de captura para un undécimo implicado que permanece prófugo.
El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó el operativo y explicó que el destino probable del túnel era una entidad bancaria ubicada en el principal núcleo financiero de Montevideo. “No se puede esperar a que se consuma el delito, hay que evitarlo”, sostuvo, y advirtió que el plan pudo haberse convertido en “el robo del siglo” en el país.
La excavación se originó en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Colón y 25 de Mayo, alquilado desde mediados de 2025. Ese dato permitió a los investigadores reconstruir una posible línea temporal del inicio de las obras subterráneas.
En la zona donde se detectó el túnel operan numerosas instituciones financieras, entre ellas la casa matriz del Banco República. Las pericias continúan para determinar con precisión cuál era la entidad bancaria elegida como objetivo.
En superficie, la actividad en el barrio transcurrió sin levantar sospechas. Un comerciante de la zona relató que los ocupantes del local se mostraban amables y mantenían horarios habituales, lo que no generó alertas entre los vecinos.
El Ministerio del Interior difundió imágenes del interior del túnel, donde se observa un conducto estrecho por el que debieron avanzar efectivos de Policía Científica y Bomberos para realizar las pericias correspondientes.
La investigación también se extendió a Canelones, donde se incautaron sustancias estupefacientes y se detectaron posibles vínculos de los detenidos con organizaciones criminales de alcance regional. Las autoridades buscan determinar si los autores intelectuales del plan se encuentran entre los arrestados.
La magnitud del plan remitió de inmediato al asalto contra el Banco Río en Acassuso, provincia de Buenos Aires, en el año 2006. Aquel episodio, liderado por el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes, marcó un hito en la historia criminal del Río de la Plata.