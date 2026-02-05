Un fallecido tras brutal choque sobre Ruta 6 en el norte entrerriano

Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves. Fuentes
Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la víctima fatal sería el conductor de uno de los rodados de mayor porte.
Intervino en el fatal siniestro personal policial del Puesto de Control Vial de Federal.
Ya suman 27 las víctimas fatales como consecuencia de accidentes de tránsito en las rutas de la provincia de Entre Ríos.