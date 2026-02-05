 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un fallecido tras brutal choque sobre Ruta 6 en el norte entrerriano

Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves. Fuentes

5 de Febrero de 2026
Choque fatal sobre Ruta 6
Choque fatal sobre Ruta 6 Foto: Policía de Entre Ríos

Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves. Fuentes

Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la víctima fatal sería el conductor de uno de los rodados de mayor porte.

 

Intervino en el fatal siniestro personal policial del Puesto de Control Vial de Federal.

Choque fatal sobre Ruta 6 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Choque fatal sobre Ruta 6 (foto Policía de Entre Ríos)

Ya suman 27 las víctimas fatales como consecuencia de accidentes de tránsito en las rutas de la provincia de Entre Ríos.

Temas:

Choque fatal Ruta 6 víctima fatal accidentes de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso