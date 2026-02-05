 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Trasladaron a Colón a tres cordobeses acusados de un robo millonario

Los sospechosos fueron detenidos en la provincia de Córdoba y trasladados a la Jefatura Departamental Colón por orden judicial. Están imputados por un robo cometido con inhibidores de alarmas, en el que sustrajeron dólares y pesos de una camioneta.

5 de Febrero de 2026
Robo millonario con inhibidor de alarmas
Robo millonario con inhibidor de alarmas Foto: archivo Policía de Entre Ríos

Tres hombres, oriundos de la provincia de Córdoba, fueron trasladados a la ciudad de Colón en el marco de una causa por ilícitos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal. El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial, tras una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal de Colón.

 

Según se informó, la pesquisa permitió desarticular una banda dedicada a este tipo de delitos y derivó en la realización de tres allanamientos en la provincia de Córdoba, donde se logró el secuestro de elementos directamente vinculados a la causa y la detención de los tres sospechosos.

Traslado de detenidos por robos con inhibidores en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

El traslado de los detenidos se concretó mediante un operativo coordinado por personal del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Colón, con la colaboración de efectivos de la Jefatura Departamental Concordia. El procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos vigentes, sin que se registraran incidentes, y los imputados quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

El hecho que originó la investigación ocurrió en la noche del sábado 10 de enero, cuando un delincuente ingresó a la camioneta de un vecino de Colón utilizando un inhibidor de alarmas y sustrajo del interior una suma cercana a los 14.000 dólares y 4.000.000 de pesos. De acuerdo a las actuaciones, el autor actuó junto a dos cómplices que cumplían funciones de apoyo.

 

Tras las tareas de inteligencia, se identificó a los presuntos responsables y el Juzgado de Garantías de Colón libró órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba. En esos procedimientos se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo e inhibidores de señal, además de concretarse las detenciones.

 

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia avanza con las indagatorias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

 

Temas:

inhibidor de alarmas Córdoba detenidos por robos inhibidores de alarmas
